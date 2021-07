Landsholdet blev ramt af et chok, da Lasse Andersson måtte udgå af kampen mod Bahrain, som endte med en dansk storsejr på 31-21.

Efter 11 minutters spil måtte den stærke forsvarsspiller forlade banen, efter han vred om på sin højre ankel.

Resten af kampen tilbragte Andersson liggende ude på sidelinjen med et håndklæde over hovedet og benet oppe på en stol.

Her lignede han en spiller, der var i store fare for at være færdig ved dette OL.

Men efter kampen var landstræner Nikolaj Jacobsen optimistisk omkring mulighederne for at få gjort Füchse Berlin-spilleren klar igen.

»Nu har vi to kampe, hvor vi ikke ubetinget behøver bruge Lasse (Danmark er allerede kvalificeret til kvartfinalen, red.). Lad os nu se. Det er stadig for tidligt – han er vredet om på foden. Han havde ikke en følelse af, at han vred helt rundt. Lad os nu afvente og se, hvordan det ser ud om et par dage. Jeg har stadig store forhåbninger om, at Lasse spiller i turneringen,« sagde Nikolaj Jacobsen.

Lasse Andersson har haft flere alvorlige knæskader, som har kostet ham lange skadespauser, men landstræneren afviste, at bagspillerens historik er grund til at være ekstra bekymret.

»Nej. Alle håndboldspillere vrider om på anklen på et eller andet tidspunkt,« lød det fra Jacobsen.

Som det ses på billedet herunder, var der da også – trods alt – plads til et smil på læben hos Lasse Andersson, da han efter kampen blev kørt fra banen i en kørestol.

Danmark skal i kamp igen i Yoyogi National Stadium på fredag, hvor Portugal venter.