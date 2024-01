Hvad laver en 15-årig overhovedet til OL?

Det spørgsmål – og mange andre – rejser sig i sagen om den russiske kunstskøjtestjerne Kamila Valieva, der mandag blev idømt en dopingkarantæne på fire år af Den Internationale Sportsdomstol (CAS) – idrættens højeste retsinstans.

Mens mange jubler over, at hun og Rusland mister den guldmedalje, hun vandt ved OL i 2022, så råber Play the Games internationale direktør, danske Jens Sejer Andersen, op og mener, at straffen er rettet i den helt forkerte retning.

»På kort sigt kan jeg godt forstå, at der er behov for at juble i WADA (Det Internationale Antidopingagentur), men i det længere perspektiv står det tilbage, at det russiske dopingsystem med det helt systematiske brug af doping – organiseret af voksne magtfulde mennesker i statsapparatet og idrætsorganisationerne – kun har fået et meget mildt slag over fingrene, mens Kamila Valieva – dengang et barn på 15 år – kommer til at betale en meget høj pris for det, som dopingsystemet gjorde ved hende.«

Vladimir Putin hyldede det unge stjerneskud for sit OL-guld. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvilken udgang havde du håbet på?

»Hvis beskyttelsen af børn i eliteidræt skal tages alvorligt, så kan jeg ikke se nogen mere vigtig sag end den her, og derfor var den bedste udgang nok, at man havde fundet en måde at straffe bagmændene og forfulgt det spor, frem for at straffe Kamila Valieva.«

»Hun blev fanget i et juridisk spil under legene. Rusada (Ruslands nationale antidopingagentur), WADA, IOC (Den Internationale Olympiske Komite) og det internationale skøjteforbund ISU ventede på, hvem der blinkede først.«

»Der var ikke en voksen til stede. Det kan godt være, at der ikke var nogen enkeltperson, der kunne gøres ansvarlig, men nu er hun blevet det. Det var nok den ringeste udgang på sagen.«

Valieva med sin træner Eteri Tutberidze. Foto: Manan Vatsyayana/AFP/Ritzau Scanpix

Mener du, at hun burde gå helt fri?

»Ja, det mener jeg. Man må finde en måde at håndtere den slags sager med mindreårige på, hvor man kan straffe de voksne omkring dem. Men jeg er godt klar over, at sådan er juraen måske ikke, og nogen vil sige, at det var den bedste løsning på de vilkår.«

»Men for mig står det tilbage, at man har straffet et barn for det, som utallige voksne har sat i værk eller ikke gjort nok for at forhindre.«

Hvad laver en 15-årig til OL? Kan man forsvare at have børn med til OL?

»Nej, det kan man nok grundlæggende ikke. Jeg skal ikke kunne afvise, at der kunne være undtagelser, men det paradoksale i sagen om Kamila Valieva var, at hun i 2021 ikke var gammel nok til at stille op til ungdoms-OL, men hun var gammel nok til at stille op til det rigtige OL,« siger han og nævner, at ISU nu har hævet deres aldersgrænse.

Ruslands Olympiske Komité (ROC) udtalte mandag, at 'en krig er blevet erklæret mod russisk sport', hvilket kun har udløst hovedrysten hos formanden i Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp.

»For mig er CAS upolitisk, det er en del af idrættens retssystem. Ser man på hele forløbet bag den her dom, så er alt foregået fuldstændig efter bogen. Så Rusland har absolut ingen pointe med den udtalelse. Russere bliver ikke dømt hårdere end andre. Der er ikke nogen sammensværgelse mod russisk sport,« sagde han.

Det Internationale Antidopingagentur (WADA) udelukkede i 2019 Rusland fra store, internationale sportsbegivenheder i fire år, men i 2020 sænkede CAS karantænen til to år.