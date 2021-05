Når de danske atleter stiller op til OL i Japan, har de alle fået tilbudt en Pfizer/BioNTech-vaccine.

Det annoncerede Danmarks Idrætsforbund (DIF) tirsdag, men det bliver ikke helt uproblematisk at give 702 danske atleter to skud hver.

Stikkene skal nemlig gives i København, hvilket skaber noget af et logistisk kaos i forhold til at få atleter hjem fra træningslejre og adresser i udlandet.

»Det er en udfordring for en række atleter, at nogle af dem kan blive nødt til at tage hjem fra træningslejre og andet for at blive vaccineret. Men det er det muliges kunst, og vi har lidt travlt nu,« siger Morten Mølholm, administrerende direktør i DIF, til B.T.

Pernille Blume vandt OL-guld i Rio i 2016. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Pernille Blume vandt OL-guld i Rio i 2016. Foto: ODD ANDERSEN

Hovedparten af vaccinationerne vil ske på fastlagte datoer i slutningen af maj og juni, og det er de danske sundhedsmyndigheder, som står for at stikke atleterne.

Enkelte OL-deltagere er allerede blevet vaccineret i forrige uge. Men det var kun, fordi de var på vej ud af landet, og det havde været svært at få dem færdigvaccineret inden OL, der løber af stablen fra 23. juli til 8. august.

»Vi kan ikke bare sige, at vi får folk vaccineret på alle mulige mystiske datoer. Vi skal have dem i land i løbet af næste måned, og der skal som bekendt minimum være tre uger mellem første og andet stik,« siger Morten Mølholm, der dog nuancerer problematikken.

»Vi skal ikke pibe over, at det her er et stort logistisk spil, men til gengæld være glade for, at denne mulighed er opstået. Det skal nok lykkes at få alle vaccineret inden OL, men det er klart, at det betyder et afbræk for nogle. Men hellere nu end lige op til OL.«

»Vi skal ikke pive over, at det her er et stort logistisk spil, men til gengæld være glade for, at denne mulighed er opstået,« siger Morten Mølholm om muligheden for, at de danske atleter kan lade sig vaccinere inden OL i Japan. Foto: Asger Ladefoged Vis mere »Vi skal ikke pive over, at det her er et stort logistisk spil, men til gengæld være glade for, at denne mulighed er opstået,« siger Morten Mølholm om muligheden for, at de danske atleter kan lade sig vaccinere inden OL i Japan. Foto: Asger Ladefoged

Samtidig forklarer Morten Mølholm, at han endnu ikke har bekendtskab til danske atleter, der har sagt nej til muligheden for at blive vaccineret.

»Jeg har ikke hørt om nogen, der har sagt nej. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og love, at det ikke sker på et tidspunkt. Men hvis det gør, er det sandsynligvis, fordi det ikke passer ind i deres program og ikke en direkte modvilje mod vaccinationen.«

Trænere, ledere, læger, fysioterapeuter og andre stabsmedlemmer samt journalister og fotografer, der skal dække begivenheden, får også tilbudt en vaccine.

