Det bliver et kapløb med tiden for at få vaccineret de danske OL-atleter. Arbejdet er i fuld gang, fortæller direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF) Morten Mølholm.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og vaccineproducenten Pfizer har indgået en aftale, der sikrer, at alle OL-deltagere bliver vaccineret inden de olympiske lege i Tokyo i juli. Og selvom det er en glædelig nyhed for atleterne, efterlader det store logistisk udfordringer.

Næste skridt bliver at bestille doserne fra Pfizer, så de kan ankomme til Danmark tidsnok.

Den bestilling bliver sendt af sted fredag, lyder det fra direktør Morten Mølholm.

»Vi gik allerede torsdag i gang med koordinationen. Vi er i dialog med IOC, Pfizer og de danske sundhedsmyndigheder. Vi er i gang med at finde ud af, hvor mange doser vi helt præcis har brug for,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Vi skal også i samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder finde frem til, hvordan vi rent logistik vaccinerer uden at belemre sundhedsvæsenet. Vi har også selv læger til rådighed i OL-staben og i Team Danmark. Vi er i fuld sving med at finde et system for det,« siger han.

Mølholm håber, at man kan påbegynde vaccinationen af atleterne og OL-stabsmedlemmer allerede i næste uge.

»Jeg kan ikke svare dig præcist, hvornår det bliver. Det kræver, vi har doserne i landet. Men forhåbentligt i næste uge. Det vil være individuelt fra atlet til atlet, men vi skal have de sidste vaccineret med andet stik i midten af juni,« siger Mølholm.



Han peger på, at de sidste skal vaccineres med første stik i slutningen af maj, hvis den tidshorisont skal holde.

»På den måde har vi travlt. Atleterne er mange forskellige steder og er måske i konkurrence, så det bliver en stor opgave. Men det er en opgave, vi nok skal håndtere. Det vigtigste er, at vi har fået skabt en sikkerhed for atleterne.«

Udover atleternes geografiske placering spiller andre faktorer også ind i de logistiske udfordringer. For man er også nødt til at medregne atleter, der endnu ikke er kvalificeret sammen med den dertilhørende stab.

»Det er lidt kompliceret, fordi udover de atleter, der er klar til OL, så vi har en bruttotrup, så vi er også nødt til at vaccinere nogle af dem, som måske kommer med – men som endnu ikke har kvalificeret sig. Det er et overblik, som vi også er ved at danne os.«

»Jeg er ret sikker på, vi er nødt til at foretage vaccinationerne i Danmark. Men vi kommer forhåbentligt til at kunne gøre det så fleksibelt som muligt. Vi er i gang med at finde ud af, hvad vi selv logistisk kan håndtere. Og så skal vi selvfølgelig være enige med sundhedsmyndighederne om fremgangsmåden,« siger Mølholm.

Han tror ikke, der er atleter, der ikke vil vaccineres.

»Det tvivler jeg på, men så skulle det alene være, fordi de ikke ønsker at få ødelagt deres forberedelser. Men det tror jeg ikke, for usikkerheden omkring, hvad man kan risikere under OL, er for stor,« siger han.

OL i Japan skulle oprindeligt være afviklet i 2020, men på grund af coronapandemien blev det udskudt til 2021. Efter planen skal det afvikles fra 23. juli til 8. august.