Få uger inden en række danske topatleter skulle af sted til Kina for at deltage i vinter-OL, var de af Amnesty indkaldt til et møde.

Selvom mødets baggrund var det kommende vinter-OL, var temaet ikke hæder og medaljer. Emnet var meget mere dystert.

På flere måder en advarsel til de danske atleter.

Det er nemlig et potentielt minefelt, de træder ind i, når de skal udtale sig til pressen, promovere sig selv på sociale medier, være i kontakt med familien hjemme i Danmark og samtidig have den aktuelle situation i Kina i baghovedet.

De er nemlig – om de vil det eller ej – en del af det, kritikere af OL i Kina kalder for sportswashing.

Det er et fænomen, hvor regimer med dårligt omdømme forsøger at få god pr ved at være vært for en stor sportsbegivenhed.

Vi så det så sent som i sommer under EM i fodbold, hvor LGBT+-fjendske Aserbajdsjan var vært for Danmarks kvartfinale. Og vi kommer til at se mere til det, når menneskerettighedssky Qatar senere på året er vært for VM i fodbold.

Derfor havde Amnesty inviteret omkring 100 danske atleter og trænere til et zoom-møde.

»Vi afholdt møde med de danske atleter for nogle uger siden. Her fortalte vi dem, hvad der gemmer sig bag facaden ved OL. Det er for, at de kan ytre sig, hvis de ønsker det, og så de er klædt på, så de kan forholde sig til situationen i Kina,« siger Annette Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver i den danske afdeling af Amnesty.

De danske atleter blev forklaret, hvordan de som repræsentanter for Danmark vil indgå som en del af Kinas pr-maskine.

Den skal få omverdenen til at glemme den demokratiske undertrykkelse i Hongkong, interneringen af uighurer i det vestlige Kina og den censur, som kinesiske atleter, journalister og meningsdannere er underlagt.

Peng Shuai Professionel, kvindelig kinesisk tennisspiller. Hun stod i 2021 frem med anklager om overgreb mod en kinesisk topembedsmand. Efterfølgende blev hendes anklager, der blev lagt op det sociale medie Weibo, censureret, og Peng Shuai forsvandt. Siden er hun stået frem i udvalgte, formentlig opsatte offentlige optrædener, hvor meget tyder på, hun har været styret. I samme ombæring har Peng Shuai også trukket sine beskyldninger tilbage.

»Vi fortalte dem også om den censur, der foregår i Kina. Og i den forbindelse fortalte vi dem om Peng Shuai, hvilket de som atleter bedre kan forholde sig til. Vi kom også kort ind på situationen med uighurerne i Xinjiang, som vi har været ude at kalde for forbrydelser mod menneskeheden,« siger Annette Stubkjær Rimmer.

»Vi har prøvet at male et realistisk billede af situationen, som er dyster,« uddyber hun.