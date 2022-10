Lyt til artiklen

»Der er tryk på.«

Sådan indleder Danmarks Idrætsforbunds formand Hans Natorp sin besked til B.T., efter han natten til onsdag gik på talerstolen og fik vakt IOC-præsidentens temperament.

Den danske idrætsboss undrede sig over, at man ved en generalforsamling for over 200 lande i sammenslutningen af nationale olympiske komitéer, ANOC, i Sydkorea havde lukket russiske og belarussiske repræsentanter ind. Tidligere har han varslet en mulig udvandring, hvis de også skulle få taletid.

Omvendt er Ukraine ikke til stede ved topmødet rent fysisk - kun online.

»Det burde efter vores opfattelse være omvendt,« lyder det fra DIF-formanden, der fik læst og påskrevet IOC-præsidenten Thomas Bach, der var godt utilfreds med at Natorp havde brugt ordet 'russerne', da de lige i øjeblikket opererer under neutralt flag. Derudover blev danskeren bedt om at refleketere over sin rolle og respektere, at et flertal havde givet plads til de russiske og belarussiske repræsentanter.

»Vi sluttede af med at understrege nødvendigheden af sammenhold, men at sammenhold hviler på et princip rodfæstet i FN’s Charter og det Olympiske Charter. Når man bryder dette princip, bidrager man efter vores opfattelse ikke til sammenhold,« lyder det fra Hans Natorp.

Danmark står ikke alene med holdningen, men det er svært at finde et flertal for at smide de russiske og belarussiske repræsentanter ud for døren.

»Der var også indlæg fra Norge og New Zealand, som – selv om de ikke var lige så kontante som vores indlæg – indtager samme grundholdninger. Men vi må også konstatere, at de skeptiske lande (over for at Rusland og Belarus er til stede på ANOCs generalforsamling) udgør et mindretal,« lyder det fra Natorp.

11 lande har ifølge DIF's formand skriftligt udtrykt forbehold overfor deltagelse af den russiske olympiske komite på generalforsamlingen.

Han er dog glad for, at alle sportslige sanktioner i forhold til Rusland og Belarus står ved magt.

»Vi takkede IOC-præsidenten for det klare budskab om, at tiden ikke var inde til at ændre IOC’s sanktioner,« skriver Natorp, der vil byde de russiske atleter tilbage, før han vil gøre det med de russiske ledere.