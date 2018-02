Pyeongchang. Speedskateren Viktor Hald Thorup leverede lørdag den bedste individuelle præstation af en dansker nogensinde ved et vinter-OL.

Den 23-årige dansker gik tidligt i udbrud i speedskaternes fællesstart og samlede så mange point sammen i de indlagte spurter, at det i sidste ende udløste en femteplads.

»Jeg vidste, at jeg havde alt at vinde og intet at tabe. Hvis jeg skulle på podiet i det her løb, så skulle jeg afsted, og jeg skulle ramme det rigtige moment, for min acceleration er ikke den bedste. Hvis jeg først fik et hul, så kunne jeg gå hele vejen,« siger Viktor Hald Thorup.

Danskeren gik i udbrud sammen med schweizeren Livio Wenger, og duoen lå længe i spidsen.

Selv om Viktor Hald Thorup endte uden for podiet, så er han godt tilfreds med femtepladsen.

»Det er et fantastisk resultat. Det er stort. Jeg ved ikke, hvor meget det er gået op for mig endnu. Jeg kan ikke klage,« siger han.

Hos Team Danmark er direktør Lone Hansen også godt tilfreds med danskerens præstation.

»En femteplads er et imponerende resultat for dansk eliteidræt og dansk speedskating,« siger Lone Hansen i en pressemeddelelse.

Finalefeltets anden danske deltager, Stefan Due Schmidt, holdt sig nede bagved gennem hele finalen og tog en 13.-plads.

Sydkoreaneren Lee Seung-hoon vandt guld foran belgiske Bart Swings og hollænderen Koen Verweij.

