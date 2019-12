Den danske BMX-cykelrytter Simone Tetsche har sat planerne om at blive læge på pause.

Således er hun ikke længere aktiv på medicinstudiet på Aarhus Universitet.

I stedet er hun flyttet til alpelandet Schweiz, hvor hun håber, at drømmen om at kvalificere sig til sommer-OL 2020 realiseres.

»Det har oversteget mine forventninger på den måde, at jeg nok aldrig havde tænkt så meget over, at de små detaljer hjælper så meget. Jeg har altid levet i en stressende hverdag med studie, og hvad jeg ellers har haft gang i. Når man kun har sporten at tænke over, giver det mere tid til alt,« citeres hun ifølge dr.dk for at sige.

Simone Tetsche, der repræsenterede Danmark ved OL 2016 i Rio de Janeiro, har haft et resultatmæssigt fint år:

I april sikrede hun sig en World Cup-guldmedalje, mens hun i sommer vandt det danske mesterskab for ottende gang.

Simone Tetsche vurderer, at mulighederne for at sikre sig en adgangsbillet til OL i Tokyo er fine.

»OL-kvalifikationen slutter først efter VM til maj, men lige nu ser det ret godt ud,« siger hun.