Bliver sommerens olympiske lege i Tokyo gennemført som planlagt?

Det spørgsmål har de seneste uger – under det igangværende coronavirus-udbrud – rumsteret i hovederne på såvel atleter, idrætsledere og fans.

Netop hjemkommet fra en ugelang studietur i den japanske hovedstad ser det danske OL-holds chef de mission, Søren Simonsen, lyst på tingene.

»Jeg tror stensikkert på, at sommer-OL bliver gennemført, og jeg kan bestemt ikke forestille mig en aflysning,« siger han til B.T.

I Tokyo er man ved at være i OL-stemning. Her poserer en japaner ved OL-ringene, der er stillet op ved Japan Olympic Museum. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA Vis mere I Tokyo er man ved at være i OL-stemning. Her poserer en japaner ved OL-ringene, der er stillet op ved Japan Olympic Museum. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Han begrunder sin optimisme således:

»Jeg må bare sige, at japanerne håndterer situationen super godt, og jeg har ved selvsyn konstateret, at de er et meget disciplineret folkefærd.«

På studieturen deltog ikke færre end 40 idrætsledere, heriblandt 18 sportschefer.

»Den overordnede konklusion er, at vi har haft et godt besøg. Jeg er sikker på, at sammenholdet i ledergruppen er blevet styrket, hvilket i sidste ende forhåbentlig udmønter sig i gode præstationer ved OL-konkurrencerne,« siger Søren Simonsen.

Danske medaljekandidater ved OL 2020 i Tokyo Det forventes, at Danmark ved sommer-OL 2020 i Tokyo stiller med et hold bestående af omkring 110 atleter. Her kommer B.T. med et bud på medaljekandidaterne: Svømning: Pernille Blume i 50 meter crawl

Håndbold: herrelandsholdet

Badminton: Viktor Axelsen og Anders Antonsen i herresingle

Kajak: Emma Jørgensen på 500 meter- og René Holten Poulsen på 1.000 meter-distancen

Landevejscykling: Jakob Fuglsang og Mads Pedersen

Banecykling: Lasse Norman i omnium samt kvartetten i 4 kilometer holdkørsel

Sejlsport: Anne-Marie Rindom i Laser Radial

Undervejs havde den danske delegation møder med blandt andre Tokyo-legenes arrangører samt de sportmanagere, der er tilknyttet de forskellige OL-discipliner.

»Hertil fik vi tjekket transport-logistikken, afstandene og indkvarteringen ud. Alt i alt synes jeg, at investeringen er givet godt ud,« siger Søren Simonsen.

Han fortæller, at han endnu ikke har et samlet overblik på turens pris.

»Men vi har altså gjort det så billigt som overhovedet muligt. Blandt andet har vi i flyet siddet på SAS Go-pladserne, ligesom vi til en meget favorabel pris har boet på et hotel i Tokyo,« siger Søren Simonsen.

Der har i februar været et olympisk fakkelløb i Japan. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Der har i februar været et olympisk fakkelløb i Japan. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Senere på måneden vil Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark præsentere en resultatmålsætning for OL-deltagelsen.

Søren Simonsen ønsker på den baggrund ikke allerede nu at løfte sløret for, hvad man til den tid har tænkt sig at præsentere af tanker for offentligheden.

»Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi vil basere målsætningen på baggrund af nogle dataanalyser, vi har foretaget,« siger Søren Simonsen.

Åbningshøjtideligheden ved sommer-OL afvikles fredag 24. juli, mens der søndag 9. august sluttes af ved en ceremoni på det olympiske stadion i Tokyo.