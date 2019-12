Når OL i Tokyo løber af stablen næste sommer, er der gode muligheder for danske medaljer i dressur.

Anna Kasprzak er en af de mange danske dressurryttere, der har muligheden for at komme med til OL som en af tre danske ryttere, og med to OL-deltagelser i rygsækken har hun erfaringen.

Men den 30-årige milliardærarving, der er datter af ejeren af sko-imperiet Ecco, Hanni Toosbuy Kasprzak, har fået nogle uforudsete udfordringer, fortæller hun til B.T.

I oktober sikrede hun sig den 10-årige vallak Fuhur, som der skulle satses på frem mod OL. Det er en hest, der tidligere har lavet flotte resultater med den russiske rytter Elena Sidneva.

Det er ingen katastrofe for Anna Kasprzak at misse OL-deltagelsen i Tokyo.

»Han har fået noget, som vi regner med var en allergisk reaktion, hvor han hævede op i alle fire ben og havde knopper over hele kroppen. Så han har ikke været fit til at træne,« fortalte Anna Kasprzak ved et stort pressemøde med deltagelse af mere end 100 OL-håbefulde deltagere i Experimentarium.

Derfor er hun først i december kommet i gang med træningen med Fuhur. I de næste måneder skal hesten og Anna Kasprzak for alvor lære hinanden at kende. Hesten skal omstille sig til Anna Kasprzaks højde, hendes måde at ride på og hendes kommandoer, inden hun skal ride sin første konkurrence med ham til februar.

Men med OL bare lidt over syv måneder væk er Anna Kasprzak klar over, at det bliver lidt af et kapløb med tiden. Derfor skruer hun ned for OL-forventningerne for nu.

»Det er meget kort tid. Jeg har det sådan lige nu, at jeg rigtig gerne vil det. Men det skal ikke være for enhver pris. Jeg vil også gerne tænke langsigtet. Jeg kigger helt sikkert også på 2024.«

»Nu har jeg de sidste to OL været af sted med samme hest, og vi var nærmest smeltet sammen. Det her er en helt ny situation. I mellemtiden er jeg også blevet mor, så der er mange ting, der fylder,« siger Anna Kasprzak.

Og når konkurrencen er så stor, kommer det ikke til at være et kæmpe nederlag for Anna Kasprzak, hvis hun ikke når med til Tokyo.

»Vi har en stærkere B-trup, end vi nok nogensinde har haft, så der er rigtig mange gode om buddet. Det gør det sjovt, for du skal være super god. Og det giver en motivation for at komme med, for vi har rigtig gode medaljechancer i holdsammenhæng. Men i min situation vil det ikke være frygteligt ikke at komme med,« siger Anna Kasprzak.

Hun er ikke den eneste, der kan afsløre lidt ændrede planer, ved OL-pressemødet i Experimentarium.

Cathirne Dufour taler med B.T. i Experimentarium i Hellerup.

Cathrine Dufour, der var med ved OL i Rio, kommer til at skifte hest.

I flere år har hun brugt hesten Cassidy, som hun har leveret flotte resultater sammen med. Men hun kommer formentlig til at satse på den lidt yngre hest, Bohemian.

»Det drejer sig lidt om den hårde rejse, der er for hestene, samt klimaet. Det klarer yngre heste bare bedre end ældre heste. Så hvis du spørger mig i dag, tror jeg, det bliver Bohemian. Men der er stadigvæk syv måneder til, og de kommer til at træne side om side på højt niveau og bliver begge kørt højt op på verdensranglisten. Men personligt tror jeg rigtig meget på, at Bohemians topniveau bliver rigtig højt. Også i forhold til Cassidys,« siger Cathrine Dufour.

Dressurkonkurrencen ved OL bliver sat i gang dagen efter åbningsceremonien, der afholdes den 24. juli.