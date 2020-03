Sommerens planlagte OL i Tokyo risikerer på grund af den globale corona-pandemi en udsættelse.

Hvis det ender sådan, kan det ifølge Danmarks Idrætsforbunds formand, Niels Nygaard, ramme den hjemlige idræt og dens topatleter hårdt på pengepungen.

»En OL-udsættelse vil få større økonomiske konsekvenser. Jeg kan ikke sætte et præcist beløb på. Men det er mange penge, vi taler om. For vi har jo gennem vores partnere og atleter været i stand til at give atleterne nogle gode forberedelsesmuligheder. Hvis disse skal forlænges måneder eller år, siger det sig selv, at omkostningerne stiger,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Det mest overskuelige vil i givet fald være, at OL udskydes til afvikling i slutningen af 2020. For når vi kommer ind i 2021 og 2022, er det jo nye budgetter, vi skal have gang i. Men når det er sagt, er det ikke økonomien, der skal være afgørende for afviklingen af OL. Det er langt vigtigere, at sikkerheden for atleter, ledere, frivillige, mediefolk og tilskuere er i top.«

Niels Nygaard, bestyrelsesformand i Danmarks Idrætsforbund. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Niels Nygaard, bestyrelsesformand i Danmarks Idrætsforbund. Foto: Niels Christian Vilmann

Søndag aften udsendte DIF sammen med Team Danmark en pressemeddelelse om, at man bifalder den Internationale Olympiske Komités udmelding om, at drøftelserne om en udsættelse af sommer-OL intensiveres.

»Lige nu følger vi alle corona-smittens udvikling med stor bekymring – ikke bare i Danmark, men i hele verden. Også i idrætten har vi et stort ansvar for at støtte op om bekæmpelsen af corona. Derfor er det positivt, at IOC nu offentligt italesætter, at de helt konkret vurderer muligheden for at udsætte OL. Hvis der ikke er fuld kontrol over pandemien, når OL gennemføres, så risikerer vi ikke blot at sætte atleternes sundhed på spil, men hele verdens. OL samler folk fra alle kontinenter, og dermed risikerer vi potentielt at skabe et nyt epicentrum for smittespredning,« siger Niels Nygaard.

Hverken i DIF eller i Team Danmark har man besluttet sig for, hvor lang udsættelsen i givet fald skal være.

»Umiddelbart vurderet er der vel tre mulige scenarier: OL afvikles senere i år, i 2021 eller året efter. Hvilken løsning der er den mest holdbare, kræver en større analyse. Lige nu er det sådan, at vi ikke vil anbefale den ene frem for den anden,« siger Niels Nygaard.

Han er udmærket klar over, at Danmark set i et internationalt perspektiv ikke fylder specielt meget i OL-sammenhæng.

»Vi har planer om at tage en runde sammen med de andre nordiske lande senere på ugen. Så vi så vidt muligt kan få afstemt vores forskellige holdninger og interesser,« siger Niels Nygaard.

DIF's udmelding om, at man håber på en hurtig beslutning om udsættelse af OL, kommer få dage efter, man bakkede IOC op omkring, at afviklingstidspunktet skulle være det oprindeligt fastlagte fra 24. juli til 9. august i år.

»Årsagen, til at vi nu har ændret holdning, skyldes, at den globale pandemisituation er blevet mere og mere åbenlys. Og hertil kommer, at såvel IOC som Tokyos OL-værter er begyndt at bløde op. Den krise, verden lige nu befinder sig i, er i et omfang, som ingen på noget tidspunkt har kunnet forestille sig,« siger Niels Nygaard.

IOC har meddelt, at drøftelserne omkring afviklingstidspunktet af OL bliver afsluttet inden for fire uger.

»Vi håber, at det kommer til at ske endnu tidligere, men vi har respekt for, at det ikke er noget, man gør inden for 24 timer,« siger Niels Nygaard.

Han erkender, at en udsættelse kan få store konsekvenser for især de ældre atleter, der har OL 2020 som fixpunkt for karriereafslutningen.

»Jo længere udsættelsen bliver, jo flere vil det gå udover. De fleste atleter kan se fire-fem måneder frem i tiden, hvorimod det for mange vil være svært at kigge et eller to år længere frem i kalenderen. Det vil der være nogle, der ikke vil kunne overskue. Det er ikke mindst de atleter, der lider under den situation, der desværre er opstået,« lyder Niels Nygaards slutreplik.