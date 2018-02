De danske curlingkvinder har ikke vundet OL-medaljer siden 1998. Alligevel er Madeleine Dupont optimistisk.

Pyeongchang. Ingen troede for alvor på, at Danmarks curlingkvinder kunne indløse en billet til vinter-OL i Sydkorea.

Men kvinderne overraskede de fleste, da de vandt en afgørende kamp ved et kvalifikationsstævne sidste år.

Og selv om Dansk Curling Forbund ikke forventer medaljer til curlingkvinderne, er mavefornemmelsen anderledes god hos holdets skipper Madeleine Dupont.

- Vi har ikke tænkt os at lægge os fladt ned, selv om vi på papiret er det dårligste hold, siger Dupont.

Foruden søstrene Madeleine og Denise Dupont består holdet af Lina Knudsen og de to 18-årige kvinder Julie Dall Høgh og Mathilde Halse.

Det nuværende hold blev hastesammensat sidste år, og kvinderne har endnu ikke nået at spille mange kampe sammen. Alligevel er Madeleine Dupont fortrøstningsfuld.

- Der er ro på i truppen, og det er bare dejligt.

- Vi har nogle ret klare forventninger om, hvad der skal fungere på holdet.

- Går vi mod hinanden, så er der jo ikke nogen grund til at være her. Det handler om at arbejde sammen, siger Madeleine Dupont, der tidligere har deltaget i vinter-OL i Vancouver i 2010.

OL-curlingturneringen løber fra 14. februar. Ti nationer deltager i kvindernes turnering.

Den eneste danske medalje nogensinde ved et vinter-OL blev vundet ved OL i Nagano i 1998, hvor det danske curlinghold for kvinder vandt sølv.

/ritzau/