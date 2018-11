Finnjollen har historisk været succesfuld for Danmark. Fra og med OL i 2024 er den ikke længere på programmet.

Sejlsportens verdensforbund World Sailing har på en generalforsamling i Florida besluttet at ændre sammensætningen af de olympiske bådklasser med virkning fra OL i Paris 2024.

Det betyder, at finnjollen mister sin olympiske plads til fordel for en ny topersoners kølbådsdisciplin, hvor der skal sejles langdistance på åbent hav.

Det oplyser Dansk Sejlunion i en pressemeddelelse.

Men selv om finnjollen historisk har været succesfuld for Danmark med tre OL-guldmedaljer og en enkelt sølvmedalje, kan ændringen kan åbne nye perspektiver for Danmark.

Det vurderer Dansk Sejlunions sportschef, Thomas Jacobsen.

Han anerkender dog, at nogle deltagere kan komme til at føle sig "hjemløse" i olympisk sejlsport.

- Ja, vi mister en klassisk OL-båd, og der vil være mandlige sejlere på 90 kg og derover, som med rette nu kan føle sig lidt hjemløse i olympisk sejlsport, siger han til unionens hjemmeside og tilføjer:

- Omvendt ser jeg også muligheder. Oceansejlads er i dag en stærk, global sejlsportsdisciplin med stor kommerciel gennemslagskraft.

Finnjollen var med ved OL for første gang i 1952 og er fortsat på OL-programmet ved legene i Tokyo i 2020, men derefter er det slut.

Også kitesurfing bliver OL-disciplin fra 2024.

Konkurrencen vil blive afviklet som en slags stafet med en mandlig og en kvindelig kitesurfer i hvert team, oplyser Dansk Sejlunion.

- I Danmark har vi gode kiteforhold langs kysterne, så principielt bør vi kunne skabe kitesurfere, der kan gøre sig gældende i OL-sammenhæng, siger Thomas Jacobsen.

Han tilføjer, at det endnu er for tidligt at vurdere, om kitesurfing med tiden kan blive en disciplin, som Danmark vi skal satse på.

/ritzau/