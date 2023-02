Lyt til artiklen

Den Internationale Olympiske Komite (IOC) har forsøgt at lægge pres på flere nationer, men ikke Danmark.

Tidligere fortalte anerkendte Der Spiegel, at James Macleod, der er direktør for Olympisk Solidaritet og har kontakten til de nationale olympiske komiteer, havde sendt et brev, hvor han bad de nationale komiteer om ikke at skrive under en samlet erklæring med et ønske om at udelukke russiske og belarussiske atleter ved OL i Paris.

36 nationer var ellers samlet i England for nylig for at tale om netop det emne, og Danmark var repræsenteret ved kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne.

Men Danmark er altså IKKE blandt de nationer, der er blevet lagt pres på. Det fortæller formand for Dansk Idrætsforbund og den danske olympiske komite, Hans Natorp.

»Det (Brevet, red.) har Danmarks Olympiske Komite ikke modtaget. Det er sendt til nogle udvalgte nationer og ikke til os. Som jeg forstår det, er der ikke nogen i Norden, der har fået det.

Så de er gået udenom jer, fordi de tænker, at holdningen er klar?

»Ja, det tænker jeg,« siger Natorp.

»Vi har sagt helt tydeligt, hvor vi står. Vi ønsker ikke at se russiske og hviderussiske atleter, den russiske olympiske komite og de russiske IOC-medlemmer. De burde være sanktionerede. Med eskalationen af krigen i Ukraine så er tiden heller ikke moden til, at vi skal ind i den diskussion om, hvornår russiske og hviderussiske atleter skal tilbage.«

Der er dog en vis bekymring over udviklingen.

»Det kan skabe uro mod den Olympiske Bevægelse i Europa, hvis man går den vej, men det er desværre det, der er ved at ske.«

Fremgangsmetoden hos IOC kommer ikke bag på Natorp, der så sent som i januar gjorde oprmærksom på Danmarks holdning ved et topmøde. Her var man de eneste - udover Ukraine - der råbte op.

»Jeg er ikke overrasket (Over at andre er blevet kontaktet, red.), for det flugter jo med det standpunkt, som IOC har. Det har vi tydeligt sagt fra over for. De har nok regnet ud, at der ikke er grund til at spilde krudtet på os. Vi ændrer ikke position.«

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt gjorde allerede den danske holdning klar i starten af måneden, så linjen er gennemgående.