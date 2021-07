Flere australske svømmere har under dette OL været dækket af store, runde ringe.

En af dem er Kyle Chalmers, og det er ikke, fordi han ufrivilligt har været i modtagerenden af Casper Christensens vrede ved et paintballarrangement ved en polterabend.

Nej, der er faktisk en helt anden årsag bag mærkerne, der fylder australierens atletiske krop.

Chalmers er nemlig en af mange atleter, der bruger den alternative behandling 'cupping', der stammer fra Asien.

Chalmers inden OL. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere Chalmers inden OL. Foto: BRENTON EDWARDS

Sugekopterapien skal efter sigende fremme blodtilførslen til musklerne og dermed forbedre restitutionen – og det tager man gerne imod som international topatlet.

Chalmers og det australske svømmehold er langtfra de eneste atleter, der bruger metoden, der også var tydelig under OL i Rio for fem år siden. Blandt andet er den olympiske legende Michael Phelps med 23 guldmedaljer på cv'et en af dem, der brugte metoden i mange år.

Desværre for Chalmers var det ikke nok hjælp at hente fra metoden, da han svømmede finale. Her formåede han ikke at forsvare sin olympiske titel fra Rio i 100 meter fri for mænd.

Det blev 'kun' til en sølvmedalje, da han måtte se sig slået af amerikanske Caeleb Dressel, der tog guldet.