Kan Tokyo afvikle OL som planlagt denne sommer?

Det spørgsmål er nu blevet rejst fra flere steder, efter coronasmitten er eksploderet i den japanske hovedstad.

Situationen er så slem, at flere lokale eksperter nu mener, at det kan blive nødvendigt at indføre undtagelsestilstand i Japan for at få smitten under kontrol. Det skriver Daily Mail.

Men ifølge Japans premierminister, Yoshihide Suga, er der ingen grund til panik, og han maner nu enhver OL-tvivl i jorden.

A police officer (L) wearing a face mask to help prevent the spread of the Covid-19 coronavirus walks along Sensoji temple shopping street in the Asakusa district of Tokyo on January 2, 2021. Foto: BEHROUZ MEHRI

»Denne sommer vil vi afholde de olympiske og paralympiske lege i Tokyo, som er et symbol på en forenet verden.«

»Vi vil lave forberedelser, som sørger for et sikkert arrangement,« garanterer premierministeren.

Også IOC-præsident Thomas Back understreger, at der ikke er grund til bekymring.

»Tokyo er stadig den bedst forberedte olympiske by nogensinde. Vi takker vores japanske partnere for deres fantastiske engagement og deres determination for at organisere disse lege på en sikker måde,« siger præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité.

People wearing face masks to help prevent the spread of the Covid-19 coronavirus walk along Sensoji temple shopping street in the Asakusa district of Tokyo on January 2, 2021. Foto: BEHROUZ MEHRI

Japan er et af de lande, der har haft god succes med at inddæmme smitten, men på det seneste har der været en voldsom stigning i antallet af smittede.

I Tokyo blev der nytårsaftensdag sat rekord, da 1.337 indbyggere blev testet positiv med coronavirus.

I alt lyder antallet af smittede i Japan på 239.041, mens der er registreret 3.337 coronarelaterede dødsfald.

Der skulle oprindeligt være afholdt OL og Para-OL i Tokyo i den forgangne sommer, men på grund af coronapandemien er legene blevet udskudt til den kommende sommer.