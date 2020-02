Der bliver i den grad passet på de 18 sportschefer, som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark i denne uge har på OL-studietur i Tokyo.

»Hvor end vi dukker op, er der håndsprit. De japanske OL-værter gør alt for, at situationen omkring den smittefarlige coronavirus ikke bliver værre, end den er i øjeblikket,« siger Søren Simonsen, chef de mission for den danske OL-lejr, på en skrattende telefonforbindelse til B.T.

Tirsdag landede han sammen med den store danske delegation i Tokyo.

»Selvfølgelig bliver der herude snakket en del om coronavirus. Men der er overhovedet ingen panikstemning. Når vi kommunikerer med værterne, er de meget fortrøstningsfulde og afslappede. Så vi gør på denne studietur egentlig bare, hvad vi skal i forhold til eksempelvis at vaske hænder. På den baggrund regner vi med, at alt i hvert fald i øjeblikket er okay. Men hvad der sker fremover, vil tiden vise,« siger Søren Simonsen.

Dick Pound, billedet, er medlem af IOC. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Dick Pound, billedet, er medlem af IOC. Foto: JUSTIN TALLIS

Den canadiske IOC-medlem Dick Pound udtalte sig tidligere på ugen til det internationale nyhedsbureau AP.

På spørgsmål angående situationen omkring coronavirus-smittefaren svarede han, at man i IOC vurderer, at japanerne har det hele under kontrol.

»Alt tyder på, at legene vil blive afviklet, som de plejer,« sagde han og sendte denne opfordring til de atleter, der er i spil til at skulle deltage:

»Så I skal bare fokusere på jeres sport og være sikre på, at vi ikke sender jer ind i en pandemi.«

Der har i februar været et olympisk fakkelløb i Japan. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Der har i februar været et olympisk fakkelløb i Japan. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Søren Simonsen føler også, at japanerne har godt styr på OL-arrangementet.

»Hvad angår coronavirus-smittefaren, har der været nogle officielle udmeldinger, og det er dem, vi lytter til; altså at man er bekymret, men at man forventer at gennemføre legene. På det organisatoriske plan er de langt fremme. Onsdag har vi besøgt OL-byen, hvor atleterne skal bo. Her har vi minutiøst gennemgået lejlighederne, og det ser rigtig godt ud,« siger Søren Simonsen.

Torsdag er det planen, at den danske OL-delegation skal ud at se de forskellige konkurrence-stadions, og efter et fællesmøde fredag er man tilbage i Danmark lørdag.

»Her og nu regner vi med, at det danske OL-hold kommer til at bestå af mellem 110 og 120 atleter,« siger Søren Simonsen.