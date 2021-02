Japans læger og øvrige sundhedsvæsen kæmper med coronapandemien. Det kan ramme sommerens OL i Tokyo.

Japan og i særdeleshed hovedstaden Tokyo er i øjeblikket hårdt ramt af coronapandemien. Det lægger et tungt pres på landets sundhedsvæsen.

Det kan give udfordringer for de udsatte olympiske lege i Tokyo, der efter planen skal afvikles fra 23. juli i år.

OL-arrangørerne har kalkuleret med flere tusinde frivillige læger, som skal hjælpe til under legene, men det kan blive svært at skaffe.

Faktisk er det umuligt, mener Satoru Arai, som er direktør for Tokyo Medical Association, der er blevet bedt om at kunne mønstre 3500 læger til OL.

- Uanset hvordan jeg anskuer det, er det umuligt, siger han ifølge Reuters i forhold til at kunne skaffe frivillige læger.

Han repræsenterer mere end 20.000 læger, som for tiden bruger alle ressourcer på at bekæmpe coronaen på overfyldte hospitaler.

Ifølge Arai er lægerne så hårdt spændt for, at det er utænkeligt, at de har tid til frivilligt arbejde under OL.

- Jeg hører læger, der i første omgang meldte sig som frivillige, sige, at der ingen chance er for, at de kan tage fri for at hjælpe, fordi hospitalerne er overfyldt, lyder det fra Arai.

Derfor mener han heller ikke, at han kan presse på for at overtale lægerne til at tage en tørn ved sommerlegene.

Japan har klaret sig bedre end mange andre lande under coronapandemien, men smittetallene i landet nåede nye højder tidligt i januar, og regeringen har indført undtagelsestilstand i Tokyo samt andre områder.

Man nærmer sig 400.000 smittetilfælde i landet, hvor 6000 mennesker er døde som følge af det.

