Calgary har trukket sit kandidatur til vinter-OL i 2026 på grund af modvilje blandt byens indbyggere.

Den canadiske by Calgary er ikke længere interesseret i at blive vært for vinter-OL i 2026.

I sidste uge stemte et flertal af byens indbyggere imod en OL-ansøgning, og mandag skrinlagde de 15 medlemmer af byrådet officielt planerne om at ansøge værtskabet.

Beslutningen i byrådet beskrives som en formalitet, efter at sidste uges afstemning var endt med 56,4 procent til nej-siden.

Dermed er der blot to bud tilbage i kampen om OL-værtskabet i 2026.

Sveriges hovedstad, Stockholm, er fortsat i spil, selv om der ikke er flertal i byrådet for at søge om et vinter-OL til afholdelse om otte år.

Derudover ligger der et fælles bud fra de italienske byer Milano og Cortina d'Ampezzo.

Calgary var i 1988 vært for vinter-OL.

/ritzau/Reuters