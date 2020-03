Som det første land melder Canada ud, at det ikke vil deltage i sommer-OL i Japan. Det skyldes coronavirus.

Canadas Olympiske Komité (COC) har besluttet, at landet ikke sender atleter til sommer-OL i Tokyo på grund af risikoen for spredning af coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til mandag dansk tid.

Det er det første land, der kommer med den udmelding.

Ifølge Reuters begrundes udmeldingen ikke blot med et hensyn til de canadiske atleters helbred, men også til offentlighedens sundhed.

Søndag har Japans premierminister for første gang åbnet for en udskydelse af OL, og IOC har efter et hastemøde meldt ud, at der bliver truffet en beslutning i løbet af fire uger.

Efter planen skal OL i Tokyo afholdes fra 24. juli til 9. august 2020.

/ritzau/