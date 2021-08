Yderligere metal til Danmark, et kæmpe drama på atletikbanen, en norsk skuffelse og en meget lang karantæne.

Ja, der har været fart på fredagen i Tokyo, hvor sølvmedaljen til Danmark i kvindernes parløb selvfølgelig har været højdepunktet.

Derudover har Italien eksempelvis triumferet, mens Norge ikke levede op til favoritværdigheden på håndboldbanen. Afsluttende er der en person, som har skrevet OL-historie.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over mandagen i Tokyo herunder:

Amalie Dideriksen og Julie Leth

De sikrede Danmark en meget flot sølvmedalje i kvindernes parløb. Det var kun Storbritannien, som var bedre end danskerne. Det var bestemt ikke den mest forventede danske medalje i Japans hovedstad på forhånd, men det ændrer ikke på, at den var fuldt fortjent. Kæmpe bedrift og stort tillykke!

Foto: Christophe Ena Vis mere Foto: Christophe Ena

Italiens fire deltagere ved 4 x 100-meterløbet løber med dagens top. De sikrede sig en imponerende guldmedalje efter en sand gyser mod Storbritannien. Det var således på de absolut sidste meter, at Italiens fjerde løber sneg sig foran sin britiske konkurrent. Italien kom over målstregen efter 37,50 sekunder, mens Storbritannien var inde efter 37,51 sekunder. Sikke et drama og sikke en præstation.

Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Foto: CLODAGH KILCOYNE

De var store favoritter til guldet, men Norges håndkvinder kommer ikke til at leve op til favoritværdigheden ved OL. De tabte nemlig med 26-27 til Rusland fredag eftermiddag dansk tid. En stor skuffelse for vores broderland, der nu maksimalt kan opnå bronze ved legene.

Foto: SUSANA VERA Vis mere Foto: SUSANA VERA

Ingen jubel trods OL-guld

Jamaica vandt uden problemer guld ved kvindernes 4 x 100-meterløb. Men det var ikke til at se efterfølgende. De fire kvinder virkede således nærmest ligeglade, og der blev kun plads til et par symbolske smil. At en guldmedalje ved OL ikke fejres mere, er meget usædvanligt. Sølv- og bronzevinderne var derimod meget glade for deres medaljer.

Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Foto: KAI PFAFFENBACH

Upassende kommentar koster lang karantæne

»Fang kamelrytterne.«

Sådan råbte Patrick Moster efter Nikias Arndt på mændenes olympiske enkeltstart. Og det får nu store konsekvenser. Den Internationale Cykelunion (UCI) har nemlig skrevet på sin hjemmeside, at Patrick Moster ikke kan arbejde i cykelverdenen i resten af 2021.

Første medalje nogensinde til en transkønnet

Canada vandt OL-guld i fodbold efter en sejr over Sverige i straffesparkskonkurrence i finalen. Det betyder samtidig, at en transkønnet for første gang nogensinde har fået olympisk metal. Nemlig den canadiske spiller Quinn. Hun skriver dermed olympisk historie.