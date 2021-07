En herlig dag i Tokyo er slut. En dag, hvor den første danske OL-medalje blev sikret.

Jesper Hansen vandt nemlig en flot sølvmedalje i skeetskydning mandag morgen dansk tid. Det skete i en dramatisk finale, hvor den 40-årige dansker formåede at holde hovedet koldt trods et tidligt fejlskud.

Derudover har mandagen i Japan budt på to unge sensationer, 48 point i en basketballkamp, et fænomen under niveau og endnu en dansk sejr i håndbold.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over mandagen i Tokyo herunder:

Ja, det kommer selvfølgelig ikke som en overraskelse. Smeden fra Svebølle har vundet Danmarks første medalje i Tokyo. Og det er til trods for, at han kom med i finalen på yderste mandat efter omskydning. Men sjællænderen var iskold med sin haglbøsse i hånden og leverede en fremragende præstation, hvor han pressede den amerikanske vinder til det sidste. Tak for det første stykke metal, Jesper Hansen!

Sølvmedalje til Jesper Hansen og Danmark. Foto: TAUSEEF MUSTAFA

13-årig tog guld

Du kan sagtens være teenager og den bedste. Det viste 13-årige Momiji Nishiya fra Japan, da hun strøg til tops i kvindernes street skateboard-konkurrence. Hun vandt foran Rayssa Leal fra Brasilien, der ligeledes blot er 13 år gammel. Japaneren fylder 14 år i august, og hun er dermed den tredjeyngste guldvinder ved et OL nogensinde.

13-årige Momiji Nishiya snød alle de andre. Foto: JIJI PRESS

Favoritten svigtede

Han udgik tidligt af Tour de France for at fokusere på mountainbike ved OL, men Mathieu van der Poel fik det aldrig til at fungere i mandagens finale. Det hollandske fænomen styrtede og udgik med cirka 15 kilometer til mål, hvor han allerede havde udspillet sin chance.

Mathieu van der Poel skuffede mandag i Tokyo. Foto: STRINGER

Gjorde han lige det?

NBA-stjernen Luka Doncic viste vejen, da Slovenien slog Argentina med 118-100 i basketball. Den 22-årige Dallas-spiller lavede således hele 48 point, og det er derfor tvivlsomt, om USA har OLs bedste basketballspiller, som de ellers er vant til ved legene. Sloveneren fortsætter dermed det høje niveau, som han havde i NBA-sæsonen.

22-årige Luka Doncic. Foto: ARIS MESSINIS

Han bliver bare ved med at imponere

Mathias Gidsel er bare fremragende på landsholdet – og det betyder ikke så meget, om Mikkel Hansen leverer eller ej. PSG-stjernen fandt således ikke sit niveau mod Egypten, men så tog Mathias Gidsel bare over og leverede en pragtpræstation. Han har endnu ikke spillet en dårlig landskamp.

Mathias Gidsel. Foto: Liselotte Sabroe

Mødre er bare nervøse

Jesper Hansens sølvmedalje blev naturligvis overværet af familien hjemme i Danmark. Og dog. Skyttens mor, Lisbeth Hansen, syntes, det var for spændende til at se intenst. Derfor gemte hun sig i haven, hvor hun så stille og roligt med.

40-årige Jesper Hansen. Foto: Liselotte Sabroe