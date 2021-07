Næsen var sat op efter danske medaljer i Tokyo, men Cathrine Dufour, Carina Cassøe Krüth og Nanna Skodborg Merrald blev desværre kun nummer fire i finalen ved holdkonkurrencen i dressurdisciplinen.

Heldigvis var der også rød-hvide lyspunkter. Anne-Marie Rindom er således nummer et efter seks ud af ti sejladser i kvindernes Laser Radial.

Dagen i Japan har derudover budt på en magtdemonstration fra Schweiz, en stor hjemmebaneskuffelse og en udgået superstjerne fra USA.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over tirsdagen i Tokyo herunder:

Hun hedder Anne-Marie Rindom! Guldkursen er nemlig sat ind i Japans hovedstad. Sejleren blev nummer fire i både femte og sjette sejlads tirsdag, og da hendes nærmeste konkurrenter præsterede dårligere, kunne danskeren rykke fra tredje- til førstepladsen. Nu er der hviledag i Laser Radial onsdag, men det bliver ekstremt spændende at følge Anne-Marie Rindom på torsdag, når der sejles videre. Det lugter af guld.

Anne-Marie Rindom. Foto: CJ GUNTHER Vis mere Anne-Marie Rindom. Foto: CJ GUNTHER

En sand magtdemonstration

Mountainbike ejes af Schweiz hos kvinderne. Det blev meget tydeligt, da der skulle uddeles medaljer tirsdag. Her gjorde Schweiz nemlig rent bord og tog både guld, sølv og bronze. En vanvittig præstation! Jolanda Neff var bedst på de lidt over 20 kilometer, og hun havde over et minut ned til sine to landsmænd.

Jolanda Neff er ny olympisk mester i mountainbike efter en schweizisk magtdemonstration. Vis mere Jolanda Neff er ny olympisk mester i mountainbike efter en schweizisk magtdemonstration.

Hun tændte den olympiske ild ved åbningsceremonien i fredags, men på tennisbanen fik Naomi Osaka det aldrig til at fungere ved OL. Hjemmebanefavoritten tabte således i tredje runde til Marketa Vondrousova, der er nummer 42 på kvindernes verdensrangliste, med 0-2 i sæt. Naomi Osaka er nummer to. En gigantisk skuffelse for stjernen og Japan!

Naomi Osaka. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Naomi Osaka. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Stjernen fejlede på et afgørende tidspunkt

Cathrine Dufour var tredje og sidste dansker ved holdkonkurrencen i dressur. Her var Danmark stadig i spil til en medalje, men da holdets stjerne lavede en fejl, forsvandt muligheden for metal. Hun indrømmede selv den ærgerlige fejl efterfølgende. Uden fejlen havde Danmark dog ikke være sikre på medaljer.

Cathrine Dufour. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Cathrine Dufour. Foto: Liselotte Sabroe

Mystik om superstjernen

Superstjernen Simone Biles trak sig tirsdag fra holdkonkurrencen. Nogen sagde, det skyldtes en skade, mens andre sagde, det skyldtes mentale problemer. Mystisk var det i hvert fald. Men om det er det ene eller andet, der er årsagen, så gør det ondt at se.

24-årige Simone Biles trak sig fra tirsdagens holdkonkurrence. Foto: LINDSEY WASSON Vis mere 24-årige Simone Biles trak sig fra tirsdagens holdkonkurrence. Foto: LINDSEY WASSON

Dårlig start blev fatal for dansk duo

En kvalifikationsrunde. Mere blev det ikke til for den danske duo Steffen Olsen og Anna Skade Nielsen i 10 meters riffel. Danskerne var ramt af OL-nerver og blev samlet nummer 21. Særligt indledningen på runden blev afgørende for en dårlig dansk dag på kontoret.