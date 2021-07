Selvom de skulle uvant tidligt op, så vandt Danmark uden problemer 31-21 over Bahrain og har fortsat maksimumpoint ved OL i Tokyo.

Der var dog en alvorlig streg i regningen for landstræner Nikolaj Jacobsen, som måtte se Lasse Andersson forlade banen med en skade.

Umiddelbart ser det skidt ud for Anderssons muligheder for at fortsætte i turneringen, og er han ude, så er det en alvorlig svækkelse af landsholdet.

Her kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere:

Uden for bedømmelse. Anføreren fik lov at slappe af og få et tiltrængt hvil på bænken.

'Der Kevin' fik lov at spille hele kampen, fordi Landin skulle spares. Og det slap reserven ganske fornuftigt fra. Bahrains skytter er meget uortodokse, men Møller kom i vejen for en del og bevarede koncentrationen gennem hele kampen. Og det er ikke altid nemt, når man kommer så stort foran.

Velkommen til OL! Fløjspilleren fik lov at entrere det olympiske halgulv for en stund, da han erstattede Lasse Svan i den danske trup. Det blev dog ikke en særligt overbevisende indsats for Emil Jakobsen. Det var ikke uden grund, han fik et par gevaldige skideballer for nogle forsvarsfejl af landstræner Nikolaj Jacobsen.

Uden for bedømmelse. Fik lov at hvile de slidte stænger på bænken i hele kampen. Møllgaards eneste aktion var, da han hjalp en skadet Lasse Andersson med at humpe over på den modsatte bænk i pausen.

Der var masser af spilletid til PSG-stregen, som fik lov at starte på banen i Møllgaards fravær. Han udgjorde midterforsvaret sammen med stregkollega Magnus Saugstrup, og de to demonstrerede, at de har en fin indbyrdes forståelse for hinandens bevægelser.

Han har fødder så elegante som en olympisk dressurhest. Og fart som en 100 meter-løber. Skarpheden var også næsten som en skeetskytte, selvom han kiksede en enkelt gang. Et par tekniske fejl trækker dog ned.

Mr. 100 procent fik fuld spilletid på højre fløj, fordi Lasse Svan Hansen sad over. Og det gjorde han til bravur med seks mål på seks afslutninger. Han forkælede os med et par finurlige afslutninger – og det er altid dejligt at blive vækket af sådan noget en tidlig morgen!

Efter 11 minutter gik der et chok gennem det danske hold, da Lasse Andersson faldt uheldigt ned og fik et grimt vrid i anklen efter et sammenstød med Bahrains forsvar. Den stærke danske forsvarsspiller måtte humpe fra banen, og han tilbragte resten af kampen liggende bag den danske bænk med et håndklæde over hovedet. Hvis Andersson er færdig ved OL, er det en alvorlig svækkelse af det danske landshold, som vil mangle hans evner i forsvaret og kontraspillet. Nu får sundshedsstaben travlt i de kommende dage...

Statistikken siger tre mål på tre forsøg, og det er jo mere end godkendt. Men der var også for mange fejl og for meget sjusk fra Mensahs side i særligt første halvleg, hvor han var en af de store syndere. Men alt i alt var det dog en hæderlig dag på kontoret.

Lillebror Landin kom ind og stabiliserede det danske forsvar, da der var kommet lidt ubalance i første halvleg. Det var det mest markante aftryk fra fløjspilleren, som endte med at blive noteret for to mål på tre afslutninger.

Den nordjyske Mr. Ice var endnu en gang en pålidelig maskine for landstræneren. Sammen med Henrik Toft Hansen dannede han et sikkert dansk midterforsvar. I angrebet var han knap så skarp som normalt – men stadig en fin præstation.

Gidsel var mere uskarp, end vi plejer at se ham. I første halvleg brændte han for meget og virkede nærmet til at blive mentalt knockoutet af Mohamed Ali – altså Bahrains målmand – i en kort periode. Fire mål på syv forsøg er til den svage side, når man tænker på, hvor store chancer han kom frem til.

Der gik kuk i landstrænerens puslespil, da Lasse Andersson blev skadet, og så måtte Mikkel Hansen på banen – mon ikke han ellers var tiltænkt et noget større hvil i dag? Er man i tvivl om den danske superstjernes status i håndboldens verden, så skulle man bare høre Bahrains jubelbrøl, da de lykkedes med en helt almindelig parade på et Hansen-hopskud fra distancen. De råbte, som havde de vundet OL – og VM. Defensivt havde han et par udfald, mens vi offensivt så flere glimt af hans store klasse.

Efter at have tilbragt fem halvlege i træk på bænken kom Morten Olsen endelig på banen ved dette OL. Vi nåede ellers lige at frygte for, at hans læg slet ikke var klar til at spille håndbold. Olsen kom ind og styrede det danske angreb med sikker hånd og gjorde sig særligt bemærket med nogle flotte målgivende afleveringer – og han fik også selv sat tre scoringer i kassen.

Landstrænerens temperament slog gnister, da han måtte tage timeout efter 20 minutter ved stillingen 7-5. 'FOR HELVEDE!' brølede han i et af de karakteristiske udbrud, så ingen af de tilstedeværende i Yoyogi National Stadium var i tvivl om, at far var sur. Og det var fair nok. Danskerne lavede for mange fejl, og det var eneste grund til, at Bahrain holdt sig inde i kampen. Herefter blev der stille og roligt strammet op, og håndboldherrerne vandt uden problemer. Landstræneren lykkedes fint med den lidt vanskelige opgave med at få gjort spillerne klar til at spille så tidligt.