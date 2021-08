Hun kunne ikke forstå det. Hele hendes verden brød sammen.

For den britiske hækkeløber Jessie Knight måtte nemlig se drømmen briste, da hun lørdag løb 400 meter i kvindernes hækkeløb ved OL.

Her måtte alle deltagerne i et indledende heat, hvor danske Sara Slott i øvrigt var med, i første omgang overkomme en tyvstart, inden de kunne ryge ud af startblokken med raketfart.

Men det var, som om tyvstarten havde påvirket Jessie Knight mere end de andre, for løbet endte helt, helt galt for den 27-årige stjerne.

Faktisk blev det en decideret katastrofe for hækkeløberen, da hun styrtede og faldt ind i den første hæk.

Herefter kunne hun blot se til, mens resten af løberne fortsatte i høj fart mod målstregen. Og derfor var det da også en grådkvalt brite, der rejste sig og ikke engang gad at forsøge at hente sine konkurrenter.

Med tårerne trillende ned ad kinderne forlod hun banen uden at ville snakke med pressen. Det skriver det engelske medie Daily Mail.

Styrtet kommer på et tidspunkt, efter Jessie Knight i forvejen har haft et svært OL. Atletikstjernen måtte nemlig i isolation, da hun ankom til den japanske hovedstad, fordi én af passagererne på flyet viste sig at være smittet med coronavirus.

Noget, der var med til at ødelægge hendes forberedelser markant, lyder det.

Jessie Knight opgav sit job som skolelærer forud for legene i Tokyo, da hun i stedet ville forfølge sin hækkeløberdrøm på fuldtid.

Lørdagens nedtur var dog et stort tilbageslag for briten, der stadig har mulighed for en medalje i kvindernes holdkonkurrence i 4 x 400 meter.

Danske Sara Slott sluttede som nummer tre i det omtalte heat, og dermed er danskeren kvalificeret til mandagens semifinale.

I videoen øverst kan du se øjeblikket, hvor Jessie Knight styrtede, samt Sara Slotts flotte tredjeplads.