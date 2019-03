IOC er onsdag kommet nærmere en mulig godkendelse af fire nye OL-discipliner forud for legene i 2024.

Breakdance og skateboarding er sendt videre i processen til at blive en disciplin til de olympiske lege i Paris i 2024.

Det besluttede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) onsdag.

Her blev sportsklatring og surfing også sendt videre mod en mulig godkendelse som OL-disciplin.

Til december i 2020 skal IOC beslutte, hvilke sportsgrene der endeligt kommer med til OL i Paris.

IOC's præsident, Thomas Bach, roste de fire nye sportsgrene og kaldte dem "mere kønsbalanceret, unge og urbane".

- Disse fire sportsgrene giver også en mulighed for at få kontakt med den unge generation, siger Thomas Bach.

Breakdance er den eneste af de fire sportsgrene, der er helt ny i sommer-OL regi. Der skal allerede dystes om medaljer i de tre andre til OL i Tokyo i 2020.

Alle fire sportsgrene vil i den kommende tid blive bedømt på, hvordan turneringer i hvert enkelt sportsgren bliver afholdt og på turneringernes integritet, inden det endeligt skal afgøres, om de skal med til OL i Paris.

Ud over de nye sportsgrene besluttede IOC's bestyrelse at hjælpe nord- og sydkoreanske atleter med at arbejde sammen trods politisk uro mellem de to landes regeringer.

Flere samlede koreanske hold er i gang med at forsøge at kvalificere sig til OL i Tokyo i 2020 i fire forskellige sportsgrene.

Derudover har der været snak om, at Nord- og Sydkorea vil byde på at afholde OL i 2032 sammen.

/ritzau/AP