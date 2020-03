Sommerens olympiske lege i Tokyo bliver som følge af den globale corona-pandemi udsat et år.

»Det er en klog beslutning, som vi selv har opfordret såvel IOC som de japanske OL-arrangører til at tage,« siger Danmarks Idrætsforbunds direktør, Morten Mølholm Hansen, til B.T.

Han lægger dog ikke skjul på, at beslutningen samtidig også skuffer ham.

»Det er ganske enkelt rædselsfuldt, at OL ikke bliver gennemført som planlagt. Masser af atleter havde jo set frem til denne oplevelse,« siger han og tilføjer:

I Tokyo er man ved at være i OL-stemning. Her poserer en japaner ved OL-ringene, der er stillet op ved Japan Olympic Museum.

»Udsættelsen er en økonomisk katastrofe for os. Det kommende stykke tid forestår der et meget stort genopretningsarbejde. Vi har jo forpligtelser i forhold til eksempelvis hotelbookinger og flybilletter. Lige nu har jeg intet overblik over, hvad der er muligt at kunne genforhandle,« siger Morten Mølholm Hansen.

Han betragter det også som et kæmpe problem, at man i DIF og Team Danmark nu skal forsøge at finde støttemidler til atleterne yderligere et år.

»I en tid, hvor masser virksomheder lider, bliver dette ikke nemt. Men vi må ligesom resten af samfundet kæmpe med det, vi har, og tage et skridt ad gangen,« siger Morten Mølholm Hansen, der ser frem til OL i sommeren 2021.

»Forhåbentlig vil verden til den tid igen være coronafri. I så fald kan OL i Tokyo måske blive den olympiske histories bedste, da det har muligheden for at markere, at menneskeheden igen har en gigantisk begivenhed at samles om. Det er det lys, jeg ser for enden af tunnellen,« lyder Morten Mølholm Hansens slutreplik.