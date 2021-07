OL er ikke engang begyndt endnu, men der er allerede fundet det første corona-tilfælde.

For i den olympiske by i Tokyo, hvor de mange atleter skal bo, er en person nemlig testet positiv få dage før legenes begyndelse.

Det bekræfter arrangørerne ifølge mediet News.

»Der har været en person i byen, som er smittet. Det var det første smittetilfælde, vi har registreret,« siger Masa Takaya, der er talsperson for OL-organisationskomitéen, på et pressemøde lørdag.

Der bliver tomme tribuner til OL. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Der bliver tomme tribuner til OL. Foto: KAI PFAFFENBACH

Personen, der er smittet med coronavirus, er blevet fjernet fra den olympiske by, hvor atleter fra hele verden de kommende dage skal indlogeres.

»Den pågældende person er lige nu blevet indlogeret på et hotel,« lyder det fra Masa Takaya, der suppleres af organisationschefen for hele OL, Seiko Hashimoto:

»Vi gør alt for at forhindre et corona-udbrud. Hvis vi står i en situation med et udbrud, vil vi sørge for, at vi har en plan for at løse det.«

Nationaliteten på den smittede oplyses ikke af hensyn til personens privatliv.

OL-byens smittetilfælde er dog ikke det eneste, der er registreret i forbindelse med legene i Japan, for lørdag kom det nemlig frem, at et medlem af den tjekkiske OL-delegation er testet positiv for coronavirus efter ankomsten til Tokyo fra Prag.

Den historie kan du læse mere om HER.

På grund af corona-pandemien er OL allerede blevet udskudt med et år. Og i første omgang lød det, at arrangørerne kun ville lukke et fåtal af tilskuere ind på tribunerne.

Herefter blev det dog ændret til, at det kun var japanske tilskuere, der ville blive lukket ind i de forskellige arenaer for at forhindre udenlandske fans i at rejse til Tokyo.

Men senest er det dog blevet besluttet, at der slet ikke kommer tilskuere på lægterne, når de mange superstjerner skal i aktion.

OL begynder 23. juli og varer indtil 8. august.