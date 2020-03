Olympisk bestyrelse har endnu ikke drøftet effekten af coronavirus på OL, understreger højtstående medlem.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre OL til sommer på grund af coronavirus-epidemien, er den mest realistiske mulighed at udsætte begivenheden mellem et og to år.

Det siger Haruyuki Takahashi, der er bestyrelsesmedlem i Japans Olympiske Komité (JOC), som arrangerer legene, til The Wall Street Journal.

Bestyrelsen har dog ikke mødtes siden december, altså før virusudbruddet tog fart, og har dermed endnu ikke drøftet virussets indvirkning på sommerens OL i Tokyo, fortæller Haruyuki Takahashi videre.

Han er et af omkring 25 medlemmer af direktionen i Tokyos Olympiske Udvalg.

