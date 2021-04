Det er problematisk, at OL-regelsættet ikke både gælder atleter og værtslande, mener analytiker.

Onsdag fastslog Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at politiske markeringer ikke tillades under sommer-OL i Tokyo eller vinter-OL i Beijing.

En beslutning, som idrætshistoriker og analytiker hos organisationen Play the Game Stanis Elsborg finder problematisk.

- Beslutningen er problematisk, fordi der ligger et kæmpe dilemma i, at det kun gælder atleterne og ikke den værtsnation, som afholder OL. Vi ved, at værtslandene bruger legene til at politisere rigtig meget, fortæller Stanis.

- Der er åbenbart en skelnen hos IOC ved, om man er atlet eller værtsland i forhold til, om man skal håndhæve regel nummer 50. Et regelsæt skal gælde alle parter, for ellers indskrænker man jo den ene parts ytringsfrihed.

Regel nummer 50 i det olympiske charter forbyder atleterne at markere sig politisk i forbindelse med konkurrencerne.

Ifølge Stanis Elsborg lukker IOC øjnene for værtslandenes politiske propaganda.

- Kina kommer helt givet til at udføre politisk propaganda. De er ikke interesseret i at holde OL af sportslige grunde, men af politiske årsager, og derfor vil de helt sikker udnytte åbningsceremonien til at udsende politiske og nationale budskaber, som man også så dem gøre i 2008, påpeger analytikeren.

- Dermed vil det være muligt for værtslandene at udføre propaganda uhæmmet, mens atleterne ikke må ytre sig.

Det er ikke kun autoritære regimer, som har en interesse i at vise politiske budskaber, som man ellers skulle tro, understreger Play the Game-analytikeren.

- Når det gælder OL, kan demokratiske værtsnationer efterhånden også finde ud af at bruge åbningsceremonien til at fremhæve en særlig og specifik fortælling om nationen, som man så det ved OL i London i 2012 og i Sydkorea i 2018, så det er ikke et særtilfælde for autoritære regimer, siger Stanis Elsborg.

- Nationer som Kina og Rusland tager den bare et skridt længere, hvor det bliver meget propagandistisk. Det foregår i en lidt mindre grad, når det gælder vestlige nationer.

IOC har, i kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsens protester og de mange opfordringer om at tillade politiske markeringer til OL, foretaget en undersøgelse blandt mere end 3500 atleter. Her mente 70 procent, at det ikke er hensigtsmæssigt at markere sig politisk på podiet, banen eller ved officielle ceremonier hensigtsmæssigt.

Sommer-OL i Tokyo begynder 23. juli, mens vinter-OL i Beijing går af stablen i februar 2022.

/ritzau/