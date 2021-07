Der er netop landet en trist nyhed fra Japan.

OL i Tokyo bliver nemlig uden tilskuere på tribunerne. Det skyldes en stigende smitte i Japans hovedstad, hvor legene begynder om 15 dage.

Det har arrangørerne besluttet på et fælles møde torsdag. Det bekræfter Japans sportsminister ifølge Reuters.

Ministeren Tamayo Marukawa, som har ansvaret for afviklingen af OL, har ellers tidligere tilladt op mod 10.000 mennesker på tribunerne.

Foto: PHILIP FONG Vis mere Foto: PHILIP FONG

Beslutningen om at tillade mennesker til de forskellige konkurrencer blev ellers tilladt så sent som den 21. juni.

Men nu har den frygtede Delta-variant på ny spredt sig så meget i landet, at man har valgt at samle så få mennesker på samme sted som muligt.

Japan har under pandemien været ramt af flere lockdowns, og flere personer, læger og forskere har de seneste måneder argumenteret for at aflyse OL på ny - i hvert fald afvikle legene uden tilskuere.

Præsidenten for organisationskomiteen, Seiko Hashimoto, ærgrer sig over, at man er nødsaget til at gå så vidt som at udelukke tilskuere fra arenaerne.

»Det er beklageligt, at OL bliver arrangeret i et meget begrænset format, siger hun og undskylder til dem, der allerede har købt billet.«

Det var oprindeligt kun borgerne i Japan, der havde mulighed for at købe billet til legene, der skal afvikles fra den 23. juli til den 8. august.