Ét flag vil ikke være synligt, når alverdens sportsstjerner til sommer samles i Paris til de olympiske lege.

Det russiske. Atleter fra Rusland vil i stedet stille op under neutralt flag. Så det er ikke en varm velkomst, der venter folk fra det store krigsførende land.

Og nu sender den russiske ambassadør i Frankrig, Aleksej Mesjkov, en klar advarsel til sine landsmænd.

»Atleter og turister, som planlægger at rejse til Paris, må forstå én ting. De kommer ikke til et blomstrende paradis, som EU-chef Josep Borrell (EUs udenrigschef, red.) påstår, men til en farlig vestlig jungle, hvor de må beskytte sig selv mod de franske myndigheder,« siger Mesjkov til Rossiya-24 tv ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Ambassadøren understreger, at de franske værter ikke har tænkt sig at beskytte russere til sommer – og at ambassaden heller ikke vil kunne hjælpe.

»De må klare sig på egen hånd. Myndighederne i Frankrig har suspenderet vores institutioner her i landet fra at deltage og være til sted. De vil heller ikke garantere os tilladelser til at bevæge os rundt i centrum af Paris, som vil være lukket ned – og det er her, vores kontorer er.«

Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix

Et rygte vil vide, at den franske præsident, Emmanuel Macron, har kontaktet sin russiske kollega, Vladimir Putin, for at få forhandlet en OL-våbenhvile i krigen mellem Rusland og Ukraine på plads.

Men det afviser den russiske ambassadør.

»Det er underligt at høre påstande om en olympisk våbenhvile, når vi slet ikke har haft nogen som helst dialog med de franske myndigheder.

OL skydes officielt i gang med åbningsceremoni fredag den 26. juli.