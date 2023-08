Svømmere måtte se langt efter at stille til start ved søndagens Open Water Swimming World Cup i Paris.

Massive nedbørsmængder i den franske hovedstad har nemlig fået kloakkerne i byen til at flyde over.

Og det giver problemer i den franske flod Seinen, hvor løbet skulle have foregået.

Der er målt for høje værdier af colibakterier i vandet.

Det har nu fået Det Internationale Svømmeforbund, FINA, til at aflyse løbet af hensyn til svømmernes sikkerhed.

»Som følge af de voldsomme regnmængder over gennemsnittet i Paris er vandkvaliteten i Seinen under, hvad de acceptable standarder for beskytte svømmernes helbred,« skriver FINA i en pressemeddelelse.

»Baseret på denne weekends oplevelser står det klart, at der i samarbejde med OL-arrangøren og de lokale myndigheder er behov for at arbejde videre med robuste beredskabsplaner inden næste års OL.«

I forbindelse med OL i den franske hovedstad vil Seinen spille en væsentlig rolle.

Blandt andet skal Seinen bruges til den storslåede åbningsceremoni, samt maratonkonkurrencen i svømning – 10 kilometer åbentvandssvømning – og svømmedelen af triatlonkonkurrencen.

Bystyret i Paris afsatte i 2018 knap ti milliarder danske kroner til at sikre, at renheden i floden levede op til standarderne for OL, skriver Deutsche Welle.

Mens også borgerne forventes at kunne svømme eller bade i Seinen fra 2025 i 20 forskellige badezoner.