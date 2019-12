Sneakerne er stadig store. Bukserne er stadig baggy som hos en 17-årig knøs. Men dåbsattesten og de grå stænk afslører, at Rune Glifberg har rundet en alder, de fleste OL-deltagere ikke kan konkurrere med.

Det er til gengæld netop det, den 45-årige skateboardlegende vil. OL i Tokyo 2020.

I årevis har han repræsenteret Danmark med sit skateboard under fødderne og vundet konkurrencer, respekt og store sponsoraftaler i især USA, der har været hans andet hjem, siden han flyttede derover i 1995.

Herhjemme er han en stjerne for nogle, en karakter i Tony Hawks berømte skateboard-spil for andre, totalt ukendt for mange.

Rune Glifberg i rød polo med Danmark skrevet på ryggen. Ikke hans normale stil. Foto: Louise Askly/Byrd

Onsdag var hængerøvsbuksen flankeret af en rød T-shirt med Danmark skrevet på ryggen, da Rune Glifberg sammen med mere end 100 andre danske OL-kandidater var samlet til pressemøde og OL-briefing i Experimentarium.

»Det her forum er noget helt andet, end jeg er vant til. Selvfølgelig har jeg været vant til at agere med en masse presse og så videre, men det her med holddragter og 'team spirit' er noget helt nyt,« fortæller Rune Glifberg.

»Men det er også en af de ting, der for mig har gjort, at jeg havde en interesse i at komme til OL og ligesom prøve det aspekt af i det for at snuse lidt til den verden og komme ud at vise flaget. Ikke bare for at vise, at jeg stadig kan være med, men også lille Danmark kan være med.«

Anti-comeback

Rune Glifberg er en verdensstjerne i USA, hvor skateboarding har en anden status og markedsværdi end herhjemme.

Jeg er ret sikker på, jeg kommer til OL Rune Glifberg

Måske har du hørt om X Games. Skateboardere, snowboardere, BMX og motocross-kørere, der kæmper om at lave de vildeste trick med den fedeste stil.

X Games er de seneste år kommet ind i danskernes stuer hos både DR og TV 2, hvor Rune Glifberg har fungeret som ekspertkommentator hos sidstnævnte.

Rune Glifberg har ikke blot deltaget ved X Games. Han har to guldmedaljer fra X Games. 12 medaljer i alt.

Han var med ved det første X Games i 1995 og deltog siden 19 år i træk til og med 2013. Han vandt bronze i 1995 i Vert og sølv ved sit sidste X Games i 2013 i Park, som han også kæmper for at komme til OL i.

Experimentarium i Hellerup lagde hus til mere end 100 danske OL-kandidater den 18. december. Foto: Louise Askly/Byrd

Siden 2013 har han dog ikke ligget stille.

»At jeg ikke har deltaget i X Games de sidste par år, skyldes jo nok bare, at jeg nu er 45 år, og der er en masse nye, superinteressante skatere. Så er der kun 10 pladser til X Games, så det er måske fair nok, de ikke er gået til mig,« fortæller Rune Glifberg.

Dagen før de store OL-pressemøde kom han hjem fra en træningstur i Californien. Der bliver satset lidt mere end de sidste par år, men det for ikke den 45-årige skateboard-veteran til at kalde det et comeback.

»Det føler jeg ikke, det er på nogen måde. Jeg har hele tiden stået på skateboard. Jeg har hele tiden konkurreret, og jeg synes hele tiden, jeg har været en aktuel figur i skateboardverdenen, hvis jeg kan sige det på den måde. Der er kommet lidt andre prioriteter, og jeg laver lidt andre projekter ved siden af, men jeg er stadig super aktiv på mit skateboard.«

Oplevelsen over resultatet

Når der i Tokyo skal konkurreres i 'Park', vil der være 20 deltagere, der udvælges efter en olympiske verdensrangliste.

Ved den seneste opgørelse i slutningen af november ligger Rune Glifberg nummer 33, men reelt set ligger han endnu bedre til.

Der må maksimalt deltager tre skatere fra samme nation i hver konkurrence, og på de 32 pladser foran ham vælter det lige nu med amerikanere og brasilianere. Derfor ligger Rune Glifberg på en virtuel oversigt nummer 19 ud af 20.

»Jeg er ret sikker på, jeg kommer til OL. Jeg er inden for rammen lige nu. Så der skal bare presses på og trænes hårdt,« forklarer han.

De mange X Games-medaljer på cv'et gør dog ikke, at han vil spå om medaljesucces i skateboard-konkurrencen, der er med på OL-programmet for første gang i 2020.

»Lige nu er det meget oplevelsen, der tæller. Det er kampen og stræben efter at komme til OL. Når vi kommer til OL, kommer jeg til at sætte andre mål for mig selv. Jeg vil helst ikke lægge fokus for langt ud, men det ville da være fint med en finaleplads,« siger Rune Glifberg.

I Tokyo tændes der op for den olympiske flamme den 24. juli næste år, og den kommer til at brænde til den 9. august.

Park-konkurrencen – eventuelt med Rune Glifberg på deltagerlisten – finder sted den 6. august.