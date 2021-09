Selvom Alica Schmidt har sat sin karriere på pause, holder hun bestemt ikke fri.

'Jeg er i virkelig godt humør, og jeg er så spændt, fordi jeg flyver til Milano i dag,' skrev den 22-årige tyske atletikprofil i en såkaldt story på Instagram forleden.

Og der var bestemt ikke bare tale om en ferie i det italienske, for hun har faktisk landet et stort job – noget, der har betydet, at den kendte løber har været en del i træningscenteret.

Hun har nemlig været model for Hugo Boss til modeugen i det italienske, selvom hun ikke har et eneste sekunds erfaring på en catwalk, skriver Bild.

Det var da heller ikke bare hvem som helst, hun mængede sig med torsdag. I et nyt opslag på Instagram afslører Alica Schmidt nemlig, at også store modelnavne som amerikanske Gigi Hadid og russiske Irina Shayk var med.

Alica Schmidt fortæller, at på trods af det har været sjovt for hende at være model, er det ikke noget, hun har tænkt sig at vælge over sin sport.

Den 22-årige løber havde store forhåbninger til de olympiske lege, som hun havde kæmpet hårdt for at kvalificere sig til. Og der var da også en hel del interesse omkring Schmidt, der under OL fik en halv million nye følgere på Instagram. Desværre for hende var der ikke stor succes på det sportslige plan.

Schmidt var udtaget til det tyske stafethold både i kvindernes løb og mixed-disciplinen, men kom slet ikke i aktion på atletikbanen, hvilket betød, at hun i to uger sad på sidelinjen i Tokyo.

'Nu tager jeg en pause og kigger frem mod at komme tilbage, når jeg kan være frisk og klar til at træne hårdt igen,' skrev hun i slutningen af august i et opslag på Instagram.

Alica Schmidt understregede, at hun efter et år med skader og coronasmitte bestemt ikke var tilfreds med sine løb, men hvor lang tid pausen fra atletikbanen varer, afslørede hun ikke.

Alica Schmidt kan dog glæde sig over, at hun har stor succes uden for atletikbanen, hvor hendes succes på de sociale medier fortsat er voksende. I skrivende stund har hun 2,5 millioner følgere.

Her har hun udviklet sig til at være en stor influencer med fokus på sundhed og fitness.