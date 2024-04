Sikkerheden omkring OL i Paris til sommer er i forvejen et hedt debatemne.

Og nu kommer der mere brænde på bålet.

Ifølge det franske medie BFMTV har franske myndighederne anholdt en 16-årig dreng, der planlagde at dø som martyr efter et terrorangreb under de olympiske lege i den franske hovedstad.

Drengen blev anholdt tirsdag hjemme hos sine forældre i byen Mariginier på baggrund af udtalelser på det sociale netværk Telegram.

Her gav han udtryk for, at han ville skaffe de nødvendige dele til et bombebælte.

Det skulle bruges i en selvmordsaktion i Paris til OL.

Lige nu er anklagemyndigheden i fuld gang med at undersøge, om et angreb reelt kunne have fundet sted, og det vil den endegyldige undersøgelse have til mål at bevise. På drengens mobiltelefon og computer blev der fundet flere bevise - heriblandt en troskabserklæring til Islamisk Stat.

Terrortruslen under OL er et kæmpe debatemne i disse dage. Tidligere på måneden blev Champions League-kampe ramt af en trussel om terror - heriblandt PSGs opgør mod Barcelona.

Og den ambitiøse plan om en åbningsceremoni under OL ved floden Seinien er blevet mødt med skepsis.

»Vi kan gøre det, og vi vil gøre det« har Frankrigs præsident Emmanuel Macron dog understreget.