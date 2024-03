Det er et glimt i mørket fra en ellers så frygtelig og grusom begivenhed.

I 2018 var en bus med et hold unge canadiske ishockeyspillere fra holdet Humboldt Broncos involveret i en fatal ulykke i den canadiske provins Saskatchewan, da de kolliderede med en lastbil. Føreren af lastbilen havde undladt at stoppe op ved et stopskilt, og ramte ind i bussen med cirka 100 kilometer i timen.

10 af de unge ishockeyspillere blev dræbt og seks medlemmer af staben mistede også livet. En af dem, der overlevede den frygtelige ulykke, er Jacob Wasserman.

Seks år efter, at han blev lam fra hoften og ned som følge af ulykken, er han nu klar til De Paralympiske Lege til sommer i Paris. Det skriver det canadiske medie 650 CKOM.

Foto: Jonathan Hayward/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jonathan Hayward/AP/Ritzau Scanpix

Han har skiftet ishockey ud med roning og har kvalificeret sig i singlesculler

»Jeg skulle lige til købmanden for at hente nogle ting, og jeg løb ind i en kammerat, som også sidder i kørestol, der sagde, at han tænkte på at starte på en ny sportsgren. Han sagde, at roklubben havde en giv-det-et-forsøg-dag,« forklarede Jacob Wasserman til det canadiske medie tilbage i oktober 2023.

Nu kan han et lille halvt år senere juble over, at han har kvalificeret sig til De Paralympiske Lege. Jacob Wassermann havde ellers aldrig været i en robåd før, at han fik smag for det.

Få måneder senere vandt han guld i mændenes PR1-singlekategori ved 2023-udgaven af de nationale mesterskaber i pararoning i byen Victoria.

Jacob Wassermann er efter få måneders roning klar til De Paralympiske Lege. Foto: Mauro Pimentel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jacob Wassermann er efter få måneders roning klar til De Paralympiske Lege. Foto: Mauro Pimentel/AFP/Ritzau Scanpix

Pladsen på det canadiske OL-hold kom meget tidligere, end hvad Jacob Wassermann havde forventet, da han først havde sigtet efter at komme med til legene i 2028 i amerikanske Los Angeles.

De Paralympiske Lege løber af stablen fra 28. august til 8. september.