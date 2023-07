Et chok har ramt wrestling-verdenen, der er i sorg over et alt for tidligt dødsfald.

Den legendariske WWE-kæmper Darren Drozdov er død som bare 54-årig.

Det skriver WWE på Twitter.

»WWE er berørte af at få at vide, at Darren Drozdov gik bort fredag 30. juli i en alder af 54 år.«

»WWE sender kondolencer til Darren Drozdovs familie, venner og fans,« skriver organisationen.

'Droz', som han blev kaldt, blev lam fra nakken og ned efter en skade, han pådrog sig i en kamp i 1999.

Han fik lidt af sin førlighed tilbage i overkroppen men tilbragte resten af sit liv i kørestol.

»Der er ingen ord til at beskrive det store tab og den sorg, vi føler lige nu,« lyder det fra hans familie ifølge TMZ.

Udover sin WWE-karriere havde amerikaneren også en kort karriere i både NFL og den canadiske football liga, CFL.

Her tørnede han ud for holdene Denver Broncos og Montreal Alouettes fra 1993 til 1996.

Det var også her, han fik sit øgenavn, 'Puke', fordi han under en kamp kastede op på landsdækkende tv.