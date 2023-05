Da Simone Johnson blev født i 2001, ændrede det alt for hendes far, Dwayne 'The Rock' Johnson.

Wrestling-karrieren var på sit højeste og samme år fik han debut som skuespiller i rollen som Scorpion King i 'Mumien vender tilbage'.

Det betød, at Dwayne Johnson ofte var på farten, men selvom wrestling i dag er lagt på hylden for 'The Rock', har sporten stadig kæmpe betydning for hele familien.

Især for Simone Johnson, der skrev under med WWE, som er det mest populære selskab i wrestlingbranchen, i 2020.

»Jeg havde så meget lort i gang, men jeg plejer at sige, at Simone og jeg voksede op sammen. Vi havde et forhold, hvor jeg altid var væk, men vi prøvede at holde sammen,« siger han i podcasten 'The Pivot' ifølge New York Post.

»Nu, år senere, hvor hun er blevet professionel wrestler, har det faktisk bragt os tættere sammen. Så på en måde har det også været med til at redde det forhold. På mange måder har wrestling været min families redning,« tilføjer han.

Selvom Dwayne Johnson har lagt karrieren som wrestler på pause, betyder det bestemt ikke, at han ligger på den lade side.

Siden sin debut i 'Mumien vender tilbage' i 2001 har han blandt andet medvirket i succeser som 'Fast & Furious' og 'Jumanji'.