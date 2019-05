Den tidligere wrestler og playboy Ashley Massaro er død i en alder af kun 39 år.

'Vi er triste over den tidligere WWE-superstjerne Ashley Massaros tragiske død. WWE sender kondolencer til Ashleys familie og venner,' skriver det internationale wrestlerforbund i en pressemeddelselse.

Ashley Massaro blev hastet til hospitalet efter at være blevet fundet bevidstløs i hendes hjem på Long Island.

Hun blev senere erklæret død på et hospital i New York.

Vis dette opslag på Instagram Covers on covers on covers...little hint to what one of my next surprises will be can't wait to show you!! #model #modellife #magazinecover #magazine #wwe #wwediva #flexmagazine #femmefatale #femmefatalemagazine #wwemagazine #playboy #playboybunny #playboycover #playboyplaymate #playboymagazine Et opslag delt af Ashley Massaro (@ashleymassaro) den 9. Sep, 2017 kl. 8.30 PDT

Man fornærmer næppe nogen, når man siger, at Massaro trak flere overskrifter, når hun var iført undertøj, end når hun gav den gas i ringen.

Ashley Massaro var nemlig hyppig gæst hos Hugh Hefner i hans famøse Playboy-mansion.

Hun prydede endda forsiden af det berømte playboy-magasin tilbage i april 2007.

Derudover var hun kendt for at have deltaget i realityprogrammet ’Survivor: China’, hvor at hun dog blev stemt ud efter kun seks dage i programmet.

Foto: Ashley Massaro. Vis mere Foto: Ashley Massaro.

Ashley Massaro efterlader sig datteren, Alexa Massaro.

Ovenover har datter postet et billede til minde om sin mor på sin instagram-profil.

Det er endnu uvist, hvad der er årsagen til 39-årige Massaros død.

Myndighederne mener dog ikke, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet.