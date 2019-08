Danskeren har tjent 7,5 millioner dollar fra juni 2018 til juni 2019. Fem kvindelige atleter overgår hende.

Kun fem kvindelige idrætsudøvere har tjent mere end danske Caroline Wozniacki i perioden 1. juni 2018 til 1. juni 2019.

Det fremgår af en udregning, som det amerikanske finansmagasin Forbes har lavet.

Her står danskeren opført til at have tjent 7,5 millioner dollar, hvilket svarer til cirka 50 millioner kroner. Tallet inkluderer både præmiepenge og estimerede sponsorindtægter.

Hun har tjent en smule mere uden for banen end på banen. Sponsorindtægterne er angivet til at være cirka 26,7 millioner kroner.

Listen toppes af Serena Williams, der har tjent 29,2 millioner dollar, cirka 195 millioner kroner. Det er overvejende sponsorer, som har lagt pengene. Forbes skriver, at hun har tjent 25 millioner dollar på sponsorater.

I det hele taget er det en god idé at spille tennis, hvis man som kvindelig atlet går efter at score kassen.

Man skal helt ned på 12.-pladsen for at finde en ikke-tennisspiller i skikkelse af fodboldspilleren Alex Morgan. Hun har tjent 5,8 millioner dollar, hvilket skyldes indbringende sponsorater, da hendes løn kun er anslået til at være 250.000 dollar. Det svarer til fire procent af hendes samlede indtjening.

15 kvindelige atleter tjente mindst fem millioner dollar i perioden, mens cirka 1300 mandlige atleter mindst tjente det samme.

/ritzau/