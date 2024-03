Kroppen ikke er i samme forfatning som før, men Tiger Woods har stadig ambitioner før Genesis Invitational.

Golfstjernen Tiger Woods får torsdag comeback, når han sæsondebuterer på PGA Tour ved Genesis Invitational i Californien.

Han deltog i en mindre turnering på Bahamas i november, men man skal helt tilbage til april sidste år for at finde hans seneste officielle turnering på PGA Tour.

Siden har skader blandt andet holdt ham tilbage som så mange gange før de seneste år.

Kroppen er ikke, hvad den har været, men i en alder af 48 år føler han sig stadig i stand til at konkurrere.

- Jeg har ikke den samme fart som tidligere, og jeg er ikke i stand til at træne det samme antal timer, men jeg arbejder stadig på at sikre, at jeg kan ramme bolden præcist, siger Tiger Woods forud for turneringen.

Engang var han favorit, når han stillede op til en turnering, men sådan er det ikke længere.

Ved Genesis Invitational kan man hos bookmakerne få pengene 150 gange igen for en Woods-triumf.

Det får ham dog ikke til at slække på ambitionsniveauet.

- Jeg har aldrig vundet denne turnering, siden jeg stillede op første gang tilbage i 1992. Forhåbentlig kan jeg komme op med noget spil, så jeg kan spille med om sejren sidst på ugen.

Woods, der har vundet 15 major-turneringer og samlet har 110 turneringssejre, åbner turneringen klokken 18.25 dansk tid.

Turneringens danske islæt, Nicolai Højgaard, tager hul på turneringen som den første spiller sammen med amerikaneren Chase Johnson klokken 16.20.

