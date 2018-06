Finaleserien i verdens bedste basketball-liga, NBA, blev en ensidig affære med fire sejre i træk til Warriors.

Cleveland. Golden State Warriors vinder for andet år i træk NBA-mesterskabet med en sejr på 108-85 over Cleveland Cavaliers.

Dermed vinder Warriors finaleserien i den nordamerikanske basketball-liga med 4-0 i kampe.

Det er første gang siden 2007, at et hold gør rent bord i en finaleserie, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Warriors og Cavaliers har stået over for hinanden i de sidste fire års finaler, men kun i 2016 lykkedes det holdet fra Cleveland at vinde titlen.

- Det er så svært at gøre, og at gøre det tre ud af fire år er utroligt, siger Klay Thompson fra Warriors.

Stephen Curry var nok engang den mest scorende spiller hos vinderne med 37 point, mens holdkammeraten Kevin Durant efter den afgørende kamp natten til lørdag dansk tid blev kåret som finaleseriens mest værdifulde spiller.

For første gang i karrieren lavede Kevin Durant en "triple double" i en finalekamp med 20 point, 12 rebounds og 10 assister.

Det er Golden State Warriors sjette NBA-titel, og klubben deler nu tredjepladsen med Chicago Bulls på listen over flest titler.

- Det her var den hidtil hårdeste, siger Warriors-træner Steve Kerr.

/ritzau/AFP