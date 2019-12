Rusland appellerede fredag officielt straffen på fire års udelukkelse, landet er blevet tildelt af Wada.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) vil bruge mange kræfter på at forsvare Ruslands dopingstraf over for Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det siger Wada-præsident Craig Reedie, efter at Ruslands Antidopingagentur (Rusada) fredag officielt indgav en klage over straffen, så den skal behandles i CAS.

- Vi vil forsvare beslutningen med maksimal energi over for CAS, siger Reedie til Wadas hjemmeside.

Rusland blev 9. december idømt fire års udelukkelse fra store internationale sportsbegivenheder. Russerne har manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Wada fra et laboratorie i Moskva, lyder det.

- Wada er fortsat overbevist om, at det har truffet den rette beslutning 9. december.

- De foreslåede konsekvenser er hårde for de russiske myndigheder, men beskytter kraftigt integriteten af ren sport rundt i verden, siger Reedie.

Wada bekræftede fredag aften at have modtaget klagebrevet fra Rusada og vil nu indbringe sagen for CAS, som reglerne foreskriver det.

Ruslands sportslige topledelse mener, at der er tale om en politisk kampagne mod landet og håber på en mildere straf.

Chefen for Rusada, Yuri Ganus, har dog tidligere slået fast, at det er omsonst at anke afgørelsen. I hans øjne er der nemlig ikke nogen chance for at vinde sagen i retten.

Allerede i 2015 konkluderede en rapport, at der er foregået statsstøttet dopingsnyd i Rusland. Det medførte blandt andet, at en lang række russiske atleter blev udelukket fra at deltage ved OL i Rio de Janeiro året efter.

Siden blev Rusland spærret fra vinter-OL i Pyeongchang. 169 russiske atleter fik dog lov at stille op til legene under neutralt flag.

