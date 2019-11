Wadas eksekutivkomité skal tage stilling til mulig russisk manipulation med data på et møde 9. december.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) regner med at træffe en afgørelse i sagen om mulig manipulation med russiske dopingoplysninger i december.

En nedsat Wada-komité mødes søndag for at diskutere situationen vedrørende den russiske antidopingenhed, Rusada. Derefter vil den komme med en indstilling til Wadas eksekutivkomité, inden dens samling i Paris 9. december.

Derefter vil den russiske skæbne blive beseglet.

Det vil blive en af de sidste store opgaver for den 78-årige Wada-præsident, Craig Reedie, der træder tilbage ved årets udgang og overlader posten til den blot 35-årige polak Witold Banka.

Wada har gennemgået store mængder data fra perioden fra 2011 til 2015 fra et laboratorium i Moskva, hvor statsstøttet doping angiveligt har fundet sted ifølge en rapport fra 2015. Den blev udfærdiget, efter at Wada fik mistanke om, at der var blevet manipuleret med af data fra laboratoriet.

Wada har advaret om "de strengest mulige" sanktioner, hvis det viser sig, at der er blevet manipuleret med de udleverede data. I værste fald kan Rusland blive udelukket fra næste års OL i Tokyo.

I 2015 blev Rusada udelukket af Wada. Alligevel fik Rusland tilladelse til at deltage ved OL i Rio i 2016. I atletikregi har nationen haft karantæne siden november 2015.

Karantænen blev senest forlænget i forbindelse med det netop afviklede VM i atletik tidligere på efteråret.

