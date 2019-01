Wada har hyret et advokatfirma til at komme til bunds i påstået sag om Wada-lederes mobning af atlet.

En uafhængig undersøgelse af Det Internationale Antidopingagentur (Wada) skal belyse, om nogle af organisationens personer i ledelsen har udført mobning.

Det oplyser Wada torsdag i en meddelelse, hvor agenturet også meddeler, at man har hyret et advokatfirma til at komme til bunds i sagen.

Det er beskyldninger om, at medlemmer i ledelsen i Wada skulle have udført chikane i forbindelse med, at Wadas eksekutivkomité holdt møde i september.

Her var Ruslands Antidopingagentur (Rusada) på dagsordenen, og det blev besluttet at lukke Rusada tilbage i varmen hos Wada.

Mødet i september endte med, at den canadiske langrendsløber Beckie Scott valgte at forlade en af komitéerne i Wada, hvor hun var medlem.

Beckie Scott var på mødet i september kritisk i forhold til at tage Rusada til nåde, og hun berettede efterfølgende, at hun var blevet mødt med manglende respekt af andre Wada-ledere.

- De grinede af mig, da jeg læste højt fra en liste med atleter, som havde udtalt sig imod beslutningen.

- Det var alle, og det var med en kombineret effekt, som fik mig til at føle, at respekten, anerkendelsen og værdien af, hvad atleter gør omkring det her bord er meget lille, udtalte Beckie Scott til BBC i et interview efterfølgende.

Ifølge langrendsløberen gjorde hverken Wada-præsident Craig Reedie eller David Howman, der er generaldirektør i Wada, noget, da medlemmer af Wada gestikulerede upassende under Scotts oplæsning.

En intern undersøgelse i Wada i november konkluderede, at der ikke var belæg for kritik af de pågældende Wada-medlemmer, men samtidig var konklusionen, at der skulle yderligere undersøgelser til.

Det er advokatfirmaet Covington & Burling, som skal stå for den uvildige undersøgelse af Wada.

Wadas beslutning i september affødte straks kritik fra en række lande, der mente, at det var for tidligt at tage russerne til nåde efter flere års udelukkelse.

Frem mod OL i Rio i 2016 afdækkede flere uafhængige Wada-rapporter store dopingproblemer i Rusland. De blev udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren.

Rapporterne afslørede et statstyret dopingprogram i russisk idræt fra 2011 til 2015. Dopingen nåede blandt andet et klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014.

Russerne skulle inden udgangen af 2018 have givet adgang til data fra et laboratorium i Moskva. Det skete imidlertid ikke, og en eventuel konsekvens vil blive behandlet på et møde i Wada i løbet af januar.

/ritzau/AFP