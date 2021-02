Wada har ikke appelleret CAS' halvering af Ruslands udelukkelse fra internationale sportsbegivenheder.

Der bliver ikke ændret mere på længden af Ruslands udelukkelse fra internationale sportskonkurrencer.

Tirsdag oplyser Det Internationale Antidopingagentur, Wada, på sin hjemmeside, at det ikke har appelleret Den Internationale Sportsdomstols, CAS, beslutning om at halvere straffen til russerne.

Det skete i december, hvor CAS besluttede, at Rusland som nation ikke kan stille op til eksempelvis OL og verdensmesterskaber i to år - en halvering af Wadas straf på fire års udelukkelse til russerne.

Men Wada agter altså ikke at gå videre med sagen.

- Wada var skuffet over, at CAS besluttede sig for ikke at fastholde alle de konsekvenser, Wada lagde op til (og heller ikke i hele den fire år lange periode), skriver antidopingagenturet på sin hjemmeside.

Wada dropper appellen, der i så fald skulle have været behandlet af Den Schweiziske Forbundsdomstol, fordi domstolen blandt andet ikke vil kunne tage stilling til årsagerne til, hvorfor Rusland skal straffes, lyder det fra Wada.

Rusland er blevet udelukket fra internationale sportsbegivenheder i to år, fordi landet anklages for at have fusket med dopingdata.

Den russiske dopingskandale rullede første gang i 2015, da en uafhængig komité i Wada afslørede beviser for et årelangt statsstøttet dopingprogram i Rusland.

Afsløringen førte til en karantæne, der betød, at flere end 100 russiske atleter blev udelukket fra OL i Rio i 2016.

Rusland blev som nation samtidig nægtet adgang til vinter-OL i 2018.

Karantænen blev ophævet i september 2018, men et år senere kom der en ny bombe fra Wada. Antidopingagenturet konstaterede omfattende manipulation med data fra et laboratorium i Moskva, og en ny karantæne på fire år blev altså udstukket, men senere reduceret.

/ritzau/