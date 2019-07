Antidopingagentur overdrager mulige beviser på doping blandt 43 russiske sportsfolk til de relevante forbund.

Internationale sportsforbund har modtaget den første sending af beviser på muligt dopingmisbrug på baggrund af data fra et russisk laboratorie, som Det Internationale Antidopingagentur (Wada) tidligere i år fik adgang til.

Det oplyser Wada i en pressemeddelelse tirsdag ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

I alt er 298 russiske sportsfolk under mistanke for at have dopet sig, fremgår det af meddelelsen.

På baggrund af egne analyser kan forbundene vælge at gå videre med dopingsagerne.

Hvis det ikke sker, har Wada på egen hånd mulighed for at bringe sagerne for Den Internationale Sportsdomstol.

I alt har Wada indsamlet mere end 2200 prøver fra det russiske laboratorie i Moskva.

De er derefter blevet undersøgt endnu engang på et Wada-godkendt laboratorie uden for Rusland.

Prøverne skal bruges som led i at afdække sagen om systematisk og statsstøttet snyd med doping i Rusland, som angiveligt har fundet sted fra det pågældende laboratorie.

I september sidste år valgte Wada at tage Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) tilbage i varmen efter flere års udelukkelse oven på store dopingafsløringer af russiske sportsfolk.

Ud af de 298 russiske sportsfolk, som Wada i første omgang har i kikkerten som følge af mistænkelige dopingprøver, har Wada afsluttet sagerne for 43 personer.

Det er disse resultater, som nu er overdraget til de relevante internationale forbund.

Wada regner med at have afsluttet samtlige sager i slutningen af 2019.

- Det er en fremragende udvikling for ren sport og sportsfolk verden over.

- Der er fortsat masser af arbejde tilbage, men vil gerne fremhæve det igangværende samarbejde med de internationale forbund såvel som med Rusada, siger Günter Younger, direktør for Wadas overvågningsenhed, i meddelelsen.

I juni kom det ifølge AFP frem, at op mod 70 russiske sportsudøvere kan forvente at blive indblandet, når Rusada åbner sager om brug af ulovlige midler.