Hun har været vant til at styrte ned ad sneklædte løjper i hele verden, og nu har den tidligere amerikanske styrtløber Lindsey Vonn også travlt med sin nye karriere.

For siden sit karrierestop har den mangedobbelte VM-medaljevinder kastet sig ud i en helt ny og anderledes karrierevej.

Hun er nemlig blevet influencer, iværksætter og ambassadør for virksomheder.

»Jeg har mange hatte på, men jeg elsker kaos. Jeg elsker at udfordre mig selv,« siger hun til det schweiziske medie Blick.

Tidligere skiløber Lindsey Vonn. Foto: Jordan Strauss

I 2015 grundlagde den tidligere skiløber sin organisation, The Lindsay Vonn Foundation, som har til formål at give stipendier til de amerikanske colleges for personer, der drømmer om at nå deres mål inden for sportens eller videnskabens verden.

Og tidligere i år kunne Lindsey Vonn også tilskrive sig titlen som forfatter. I januar udkom hendes selvbiografi om hendes liv på løjperne.

I februar 2019 stoppede Vonn sin aktive karriere i en alder af 34 år. Hun blev den første skiløber til at nå seks VM-medaljer, og med sin bronzemedalje i 2019 blev hun den ældste kvindelige styrtløber til at vinde en VM-medalje. Det blev til i alt otte VM-medaljer for amerikaneren.

Lindsey Vonn kan kigge tilbage på en flot karriere som skiløber, som også tæller tre OL-medaljer, men hun drømmer alligevel om, at det er hendes nye eventyr, folk fremover vil huske hende for.

»Jeg vil gerne være kendt som en stor forretningskvinde, og folk burde ikke engang vide, at jeg var skiløber,« siger hun.