»Jeg tabte til en transkvinde.«

Sådan lyder den voldsomme anklage fra den indiske syvkæmper Swapna Barman, da hun blev nummer fire ved disciplinen ved Asian Games.

Hun missede lige netop podiet til landsmanden Nadini Agasara, hvorefter Swapna Barman kom med den voldsomme anklage på det sociale medie X i et nu slettet opslag.

»Jeg har tabt min Asian Games bronzemedalje til en transkvinde. Jeg vil have min medalje tilbage, da det er imod reglerne. Hjælp mig og støt mig,« skrev hun i det nu slettede opslag.

Nandini Agasara (th) bliver anklaget for at være en transperson af landsmand, der måtte tage til takke med fjerdeplads. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Nandini Agasara (th) bliver anklaget for at være en transperson af landsmand, der måtte tage til takke med fjerdeplads. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Til India Today fortsatte hun sin kritik:

»Det er fuldstændig umuligt at opnå dette resultat efter kun et par måneders træning. Det ved alle.«

Indiens atletikforbund (AFI) har nægtet at kommentere på sagen, men det er blevet meldt ud, at de vil kigge nærmere på den efter legene.

Swapna Barman er nu kommet med en undskyldning på X, hvor hun trækker sine anklager tilbage:

»Jeg vil gerne give min ubetingede undskyldning for mit tweet forleden - specielt til min medatlet. Det var skrevet under ren skuffelse og var et betydningsfuldt følelsesmæssigt udbrud, som fik mig til at reagere på denne måde.«